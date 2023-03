Polizei Pinneberg: BMW kracht in zwei Pkw und rast auf Autohausgelände

Rätselhalfter Unfallhergang an Kreuzung: Schwerer Crash in Pinneberg fordert vier Verletzte. Was bisher bekannt ist.

Der BMW ist auf dem Gelände eines Autohauses an der Ecke Westring/Mühlenstraße in Pinneberg zum Stehen gekommen.,

Pinneberg. Vier Verletzte nach schwerem Verkehrsunfall in Pinneberg: An dem verhängnisvollen Crash, der sich am späten Sonntagnachmittag an der Kreuzung Westring/Mühlenstraße ereignet hat, waren drei Fahrzeuge beteiligt.

Als Unfallverursacher gilt der 59 Jahre alte Fahrer eines BMW. Das mit drei Personen besetzte Fahrzeug befuhr gegen 17 Uhr den Westring in Richtung Prisdorf und wollte an der Kreuzung nach rechts in die Mühlenstraße abbiegen.

Polizei Pinneberg: BMW überfährt Verkehrsinsel und kracht in zwei Autos

Aus bislang unbekannter Ursache bog der BMW jedoch nicht ab, sondern überfuhr halbrechts eine Verkehrsinsel und touchierte einen Renault Clio und einen Audi A 4, die in der Mühlenstraße in Fahrtrichtung Appen an einer roten Ampel warteten.

Der BMW fuhr dabei zwischen den beiden haltenden Pkw hindurch, überquerte die Mühlenstraße und schoss auf das Gelände eines Autohauses, das einen Meter unter dem Niveau der Straße liegt.

Pinneberg: 90 Jahre alte Beifahrerin wird schwer verletzt

Dort kam das Fahrzeug zum Stehen. Bei dem Unfall wurde die 90 Jahre alte Beifahrerin im BMW schwer, der Fahrer sowie eine 26 Jahre alte Frau auf der Rückbank leicht verletzt. Auch die 29 Jahre alte Beifahrerin im Audi zog sich leichte Blessuren zu.

Die übrigen Fahrzeuginsassen blieben unverletzt. Rettungskräfte brachten die Verletzten nach der Erstversorgung vor Ort in umliegende Krankenhäuser.

Polizei schätzt den Sachschaden auf 15.000 Euro

Der Sachschaden dürfte sich nach einer ersten Schätzung der Polizei auf 15.000 Euro belaufen. Abschleppunternehmen bargen den Renault und den Audi. Der BMW soll am heutigen Montag geborgen werden.

Weil zunächst gemeldet worden war, dass zwei Personen im Fahrzeug eingeklemmt sind, alarmierte die Leitstelle in Elmshorn auch die Feuerwehr Pinneberg. 19 Einsatzkräfte rückten zur Unfallstelle aus.

Polizei Pinneberg: Feuerwehr räumt Trümmerteile von der Fahrbahn

Ihre Aufgabe bestand darin, Trümmerteile von der Fahrbahn zu räumen und die Batterie eines der Fahrzeuge abzuklemmen, um einen eventuellen Brandausbruch zu verhindern.

Die Ermittlung der genauen Unfallursache obliegt nun den Beamten des Polizeireviers Pinneberg, die im Nachhinein mit allen Beteiligten sprechen werden.