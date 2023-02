HVV: Nordbahn und AKN kündigen massive Zugausfälle im März an

Ein Zug der Nordbahn vom Typ "Flirt" am Bahnsteig im Bahnhof Hamburg-Altona. Der Bahnhof wird im März an vielen Tagen nicht mehr angefahren, die Züge enden und starten in Pinneberg.

Kreis Pinneberg. Der März wird wohl kein einfacher Monat für Pendler im Kreis Pinneberg und in Hamburg. Sowohl die Nordbahn als auch die AKN haben baubedingte Ausfälle auf ihren Strecken angekündigt. Das betrifft vor allem die Städte Pinneberg, Elmshorn und Quickborn sowie Hamburg.

So weist die Nordbahn darauf hin, dass vorbereitende Baumaßnahmen zur Verlegung des Fernbahnhofs Altona nach Hamburg-Diebsteich vom 4. März bis zum 18. März „erhebliche Auswirkungen auf den Zugverkehr“ haben werden.

HVV: Nordbahn und AKN kündigen massive Ausfälle im März an

Konkret enden im Regionalverkehr aus Richtung Norden alle Züge in Pinneberg. Das betrifft auch die Züge der Nordbahn-Linien RB 61 und RB 71. Zudem komme es auch danach wegen Baumaßnahmen an der Infrastruktur „zu einzelnen Zugausfällen auf Teilabschnitten“ oder Fahrtzeitänderungen.

Die präzisen Angaben sehen wie folgt aus: Ab Freitag, 3. März, 23 Uhr bis spätnachts am Sonnabend, 18. März, fahren keine Züge der Nordbahn zwischen Pinneberg und Hamburg-Altona oder dem Hamburger Hauptbahnhof.

Nordbahn-Züge enden in Pinneberg: S-Bahn soll deutlich verstärkt werden

Von und nach Hamburg müssen Fahrgäste auf die S-Bahn-Linien S3 oder S21 aus weichen. Die S21 wird montags bis freitags zwischen 6 Uhr und 20 Uhr bis nach Pinneberg verlängert. Damit gebe es wochentags tagsüber zwischen Pinneberg und Hamburg jeweils zwölf S-Bahn-Fahrten pro Stunde in beide Richtungen.

Die Nordbahn-Züge wiederum verkehren nur zwischen Pinneberg und Itzehoe/Wrist, und zwar montags bis freitags mit zwei aneinandergekuppelten Zügen. Diese Maßnahme verdoppele das Platzangebot.

Zudem sollen auch zwischen Pinneberg und Elmshorn verlängerte Züge eingesetzt werden. Es gebe damit montags bis freitags drei Fahrten stündlich auf diesem Abschnitt. So sollen sich Fahrgäste besser auf die S-Bahnen verteilen können.

Busersatzverkehr statt Nordbahn ab Altona – auch danach fallen noch Züge aus

Für die ganz frühen Fahrten der RB 71 – wochentags um 3:30 Uhr und 4:34 Uhr – werde ab Altona ein Ersatzverkehr mit Bussen eingerichtet, der in Pinneberg Anschluss an den Zug in Richtung Elmshorn bietet. Die Ersatzbusse starten um 3.05 Uhr und um 4.05 Uhr außerhalb des ZOB in Altona.

Auch vom 20. bis 24. März fallen einzelne Züge zwischen Elmshorn und Itzehoe aus. Am 22. März gibt es Änderungen bei den Abfahrtszeiten. Am 24. März entfallen einzelne Zugfahrten zwischen Pinneberg und Elmshorn. Auf dem Abschnitt zwischen Elmshorn und Wrist kommt es in der Nacht vom 24. auf den 25. März sowie am 27. März ab 22 Uhr bis zum 28. März zu Ausfällen von mehreren Zügen.

AKN sperrt das komplette Netz wegen Arbeiten am Stellwerk

Im Zeitraum vom 29. März spätabends bis zum 1. April frühmorgens halten die Züge der Linie RB 61 jeweils abends und morgens nicht in Hamburg-Dammtor und es ergeben sich Fahrzeitänderungen. Am 30. und 31. März fallen spätabends Züge zwischen Hamburg und Elmshorn aus. Für ausfallende Züge wird ein Ersatzverkehr mit Bussen (SEV) eingerichtet.

Fahrräder können in den Bussen des Ersatzverkehrs nicht mitgenommen werden. Noch konkretere Fahrplanänderungen erhalten die Fahrgäste jeweils eine Woche vorab unter nordbahn.de sowie über das Nordbahn-Servicetelefon: 040/303 977-333.

Fahrten im Kreis Pinneberg dauern bis zu zehn Minuten länger

Derweil kündigt auch die AKN erhebliche Einschränkungen auf ihren Strecken im März an – angefangen mit einer Komplettsperrung des gesamten Netzes. Denn für Arbeiten am Stellwerk werden die AKN-Linien A1, A2 und A3 von Sonntag, 5. März, 18.45 Uhr, bis Montag, 6. März, 2.45 Uhr, komplett eingestellt.

Den Angaben des Unternehmens nach wird ein Busersatzverkehr eingerichtet, nur die Haltestelle Bad Bramstedt Kurhaus könne nicht angefahren werden. Dort werde ein Taxi-Pendelverkehr eingerichtet. Während es Busersatzverkehrs sei eine Fahrradmitnahme nicht möglich, die Busse fahren teilweise früher ab.

Schon vorher – von Sonnabend, 4. März, 1.30 Uhr, bis zum Montag, 6. März, 2.30 Uhr – wird ein Ersatzverkehr auf der gesamten AKN Linie A1 zwischen Eidelstedt und Neumünster eingerichtet

Nordbahn und AKN stellen wegen massiver Ausfälle Ersatzverkehr

Die Busse des bestehenden Ersatzverkehrs zur S21 zwischen Ellerau und Burgwedel sollen in dieser Zeit bis Eidelstedt weiterfahren. Ein Umstieg in Burgwedel sei nicht nötig. Die Fahrzeiten verlängern sich durch diese Maßnahme um bis zu zehn Minuten

Weitere Informationen für Fahrgäste gibt es unter www.akn.de oder am Servicetelefon der AKN unter 04191/933 933.