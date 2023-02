HVV any

HVV any „Intuitive“ Ticketfunktion startet: erst fahren, dann zahlen

Bereits im Herbst 2021 präsentierten HVV-Geschäftsführerin Anna-Theresa Korbutt und Hochbahn-Chef Henrik Falk die neue Smartphone-App HVV any.

HVV any verspricht Gelegenheitsfahrern mehr Komfort – und das garantiert günstigste Ticket am Ende des Tages. So funktioniert die App.