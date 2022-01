Quickborn Bürgermeister Thomas Köppl strebt vierte Amtszeit an

Quickborns Bürgermeister Thomas Köppl hat am Montag seine Kandidatur zur Wiederwahl als Amtschef bekanntgegeben. Neu im „Team Köppl“ ist sein Hund Phine.

Der bisherige Amtsinhaber in Quickborn will es noch einmal wissen. Was der 56-Jährige mit der Stadt vorhat.