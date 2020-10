Quickborn. Bei allen politischen Vorhaben in der Stadt Quickborn sollen künftig der Klima-, Umwelt- und Naturschutz eine entscheidende Rolle spielen. Das hat die Quickborner Ratsversammlung jetzt einmütig beschlossen.

Eine interfraktionelle Arbeitsgruppe hatte zuvor eine entsprechende Klimaschutz-Agenda ausgearbeitet und vorbereitet. „Der Schutz von Umwelt und Natur liegt in unser aller Interesse“, sagte dazu der CDU-Ratsherr Robert Hüneburg, in dessen Wohnzimmer die Ratskollegen von SPD, Grünen und FDP die Schwerpunkte dazu in mehreren Sitzungen beraten und diskutiert hatten.

So muss künftig geprüft werden, welche Auswirkungen die politischen Beschlüsse jeweils für den Klimaschutz in Quickborn hätten. Und zwar lange bevor diese getroffen werden.

Verwaltung soll nun ein Konzept erstellen

Die Verwaltung ist deshalb nun dazu aufgefordert, ein entsprechendes Konzept für den Klimaschutz zu erstellen und „alle relevanten Möglichkeiten der öffentlichen Förderung für Klima-, Umwelt- und Naturschutz“ auf Kreis-, Landes- oder Bundesebene aufzuzeigen und den Politikern rechtzeitig zur Verfügung zu stellen. Sämtliche Beschlüsse müssen demnach nach ihren ökonomischen, ökologischen und sozialen Aspekten untersucht, eingeordnet und abgewogen werden, heißt es in dem verabschiedeten Grundsatzpapier.

Die Quickborner Bevölkerung soll aktiv an dieser Strategie beteiligt werden, indem ihr zum Beispiel auf Einwohnerversammlungen oder auch in Internetforen die Maßnahmen zum Klimaschutz erläutert werden. Ziel ist, dass die Quickborner dazu auch eigene Ideen einbringen könne.

„Dieses Bekenntnis zum Klimaschutz kann aber nur ein erster Schritt sein“, sagte SPD-Ratsherr Julian Huemke. Und er ergänzte: „Jetzt kommt es darauf an, dass wir auch konkret liefern.“ Anderenfalls drohe die Gefahr, dass dieser Appell verpuffe.

Erste Schritte ist die Stadt schon gegangen

„Die Auswirkungen der Klimakrise werden nämlich noch stärker sein als die der Corona-Krise“, sagte Pamela Masou von den Grünen. „Es ist unser eigenes Verhalten, das Umwelt und Klima beeinflusst“, fügte Hüneburg hinzu. Und FDP-Vizefraktionschef Thomas Beckmann gab zu bedenken: „Wir haben 40 Jahre lang nur zugeguckt, wie sich unser Klima verändert hat.“

Nun ist es aber nicht so, dass in den zurückliegenden Jahren nichts unternommen worden wäre. Mit dem Bau der Lili-Henoch-Sporthalle vor mehr als zehn Jahren, die mit Passiv-Wärmedämmung und Solarstrom ihren Energiebedarf selbst decke, habe die Stadt Quickborn schon vor Jahren erste Pflöcke in dieser Richtung eingeschlagen, sagte Bürgermeister Thomas Köppl. Er ist davon überzeugt: „Wir sind da auf einem guten und richtigen Weg.“