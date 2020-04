Klein Offenseth-Sparrieshoop. Großbrand auf einem Bauernhof in Klein Offenseth-Sparrieshoop (Kreis Pinneberg) am Freitagabend: Der Alarm ging um 18.34 Uhr ein. Das Feuer war in einer Maschinenhalle auf dem sehr verwinkelten Anwesen an der Austraße ausgebrochen. In dem Gebäude war auch Stroh gelagert, sodass sich die Flammen rasend schnell ausbreiteten. Eine pechschwarze Rauchsäule war bis ins 25 Kilometer entfernte Itzehoe zu sehen.

Die Feuerwehr erhöhte die Alarmstufe insgesamt viermal. Außer den Mitgliedern der örtlichen Feuerwehr waren auch Helfer aus Elmshorn, Bokholt-Hanredder, Horst, Groß Offenseth-Aspern, Kräfte des Kreisfeuerwehrverbands sowie dessen technische Einsatzleitung im Einsatz.

Hunderte von Metern lange Schlauchleitungen verlegt

Feuerwehrleute löschen aus allen Rohren.

Foto: Arne Kolarczyk

Für Einsatzleiter Gerd Schlüter stellte es sich als große Herausforderung dar, die Wasserversorgung auf dem am Ortsrand gelegenen Hof sicherzustellen. Mehrere 100 Meter lange Schlauchleitungen wurden verlegt.

An die lichterloh brennende Halle grenzen Stallungen an, aus denen nach Angaben der Feuerwehr rund 60 Kälber gerettet werden konnten. Ob der Stall selbst zu halten sein würde, war zunächst unklar. Es gelang der Feuerwehr jedoch, ein Übergreifen der Flammen auf das benachbarte Wohnhaus zu verhindern. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Zweiter Großbrand in einer Woche im Kreis Pinneberg

Es war bereits der zweite Großbrand im Kreis Pinneberg in dieser Woche. Am Dienstagabend war ein kombiniertes Wohn- und Geschäftsgebäude auf der Golfanlage Peiner Hof in Prisdorf bei Pinneberg bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Der Schaden beläuft sich auf schätzungsweise eine Million Euro, weil dort auch teure Maschinen untergestellt waren. Es gelang den Feuerwehrleuten mit Mühe, zwei reetgedeckte Häuser in der Nachbarschaft – eine Eventlocation und ein Wohnhaus – zu retten.