Pinneberg. Ein Gebäude der weitläufigen Pinneberger Golfanlage Peiner Hof in Priesdorf steht seit Dienstagnachmittag in Flammen. Wie das Feuer ausbrechen konnte, ist bisher unklar, Menschenleben sollen nach Abendblatt-Informationen nicht in Gefahr sein. Feuerwehren aus dem Umkreis versuchen, ein Übergreifen des Großbrands auf das Restaurant Goldschätzchen und die Eventlocation Goldscheune zu verhindern.

Die Löscharbeiten an dem mit Reet gedeckten Gebäude gestalten sich langwierig. Erst am Nachmittag war in der Nähe der Autobahn 7 ein Feuer ausgebrochen, dass rund 100 Feuerwehrleute über Stunden hinweg beschäftigt hatte.