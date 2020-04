Prisdorf. Bereits aus der Ferne ist die Zerstörung, die das Feuer hinterlassen hat, zu erkennen. Die Straße Peiner Hof ist mit rot-weißem Flatterband abgesperrt. Auch einen Tag nach dem Unglück liegt noch Brandgeruch in der Luft.

Um 18.40 Uhr geht am Dienstagabend der erste Alarm vom Peiner Hof in Prisdorf wegen starker Rauchentwicklung aus einem der Gebäude bei der Feuerwehr ein. Weitere Notrufe folgen. Als die ersten Einsatzkräfte auf dem am Golfplatz gelegenen Gelände eintreffen, steht das Haus bereits in Flammen. Für das Wohn- und Geschäftsgebäude kommt jede Hilfe zu spät. Es brennt vollständig nieder. Verletzt wird bei dem Feuer niemand. Allerdings werden vorsorglich insgesamt fünf Personen vom Rettungsdienst vor Ort wegen des Verdachts einer Rauchvergiftung untersucht.

Doch es ist nicht das einzige Haus, um das die Feuerwehrleute an diesem Abend kämpfen müssen. Starker, böiger Wind facht nicht nur das Feuer immer weiter an, auch zwei weitere Gebäude in unmittelbarer Nachbarschaft geraten durch den extremen Funkenflug in Brand. Es handelt sich um zwei Reetdachhäuser, bei denen der Dachfirst durch das trockene Reet Feuer fängt. Bei beiden Objekten gelingt es der Feuerwehr jedoch, eine Ausbreitung des Brands zu verhindern und die Häuser zu retten. Das unsägliche, aber sprichwörtliche Glück im Unglück also?

Kochfabrik-Chef Patrick Diehr ist am Tag danach erleichtert: Sein Restaurant und die Eventlocation wurden nicht beschädigt.

Foto: Joana Ekrutt / HA

Für Kochfabrik-Chef Patrick Diehr allemal. Er betreibt die Eventlocation „Goldscheune“, die in einem der beiden Reetdachhäuser, die bei dem Großbrand ebenfalls Feuer gefangen haben, beheimatet ist. Das Backsteinhaus grenzt direkt an das abgebrannte Gebäude auf dem Gelände der Golfanlage Peiner Hof. „Zum Glück hat die Feuerwehr ganz schnell reagiert“, sagt Diehr. „Die haben einen tollen Job gemacht.“ Er selbst habe mit ansehen müssen, wie das Dach seiner Scheune Feuer fing. „Ein Freund, der bei der Freiwilligen Feuerwehr aktiv ist, hat mich angerufen und gesagt, dass es auf dem Hof brennt.“ Der Gastronom, der mit seiner Familie im benachbarten Kummerfeld wohnt, ist daraufhin sofort losgefahren. „Als ich ankam brannte es hier bereits lichterloh.“

Er habe noch die auf dem Hof geparkten Fahrzeuge wegfahren können und musste dann aus der Ferne beobachten, wie die Funken das Dach seiner Scheune in Brand setzten. „Corona hat uns schon hart getroffen. In dem Moment habe ich gedacht, jetzt verliere ich alles“, sagt Diehr und lässt seinen Blick über die „Goldscheune“ schweifen. Hinter der Scheune liegt noch ein weiteres Gebäude, das der Chef des Cateringunternehmens Kochfabrik, betreibt: das Restaurant Goldschätzchen. „Wir können froh sein, dass nicht mehr passiert ist und ein Großteil unversehrt geblieben ist“, sagt Jennifer Driesen, Marketingmanagerin der Kochfabrik. Am Reetdach sind nur geringe Spuren des Brandes zu sehen, anders als bei dem 400 Meter weiter gelegenen Reetdachhaus ist auch kein Löschwasser in die Scheune gedrungen.

Schutt und Asche: Den Wert des Gebäudes schätzt der Eigentümer als nicht so hoch ein wie den der darin gelagerten Maschinen.

Foto: Joana Ekrutt / HA

So kann am Mittwoch bereits wieder fleißig auf dem Hof gewerkelt werden. Seine 80 Mitarbeiter musste Diehr zu Beginn der Coronakrise in Kurzarbeit schicken. „Wir hatten Umsatzeinbußen von 100 Prozent.“ Seit einiger Zeit bietet der 40-Jährige mit seinem Team das „Speisenpaket“ an. Im Goldschätzchen gekochte Gerichte, die in der Goldscheune in Kochbeuteln vakuumiert werden und per Post versendet oder auf dem Hof abgeholt werden können. „Durch dieses Angebot konnte ich 60 Prozent meiner Mitarbeiter wieder aus der Kurzarbeit holen“, sagt Diehr. Als es auf dem Hof brannte, war die Angst groß, auch dieses coronabedingte Angebot wieder einstampfen zu müssen. „Ich bin froh, dass mit der Scheune nichts passiert ist“, sagt Diehrs neun Jahre alte Tochter Lotta, die am Tag nach dem Unglück zusammen mit ihrem Bruder Michel und Mutter Jessica ihrem Vater auf dem Hof zur Seite steht. „Ein Brand während Corona ist richtig krass.“ Für Patrick Diehr sei der Dienstag wie eine Wiedergeburt gewesen. Per Videobotschaft habe er seinen Mitarbeitern mitgeteilt, dass die Scheune gerettet wurde. „Ich habe quasi Geburtstag gefeiert.“

180 Feuerwehrleute waren laut Feuerwehrsprecher Dennis Fuchs im Einsatz. „Die Sichtweite lag teilweise unter einem Meter.“ Die Löscharbeiten dauerten bis zum frühen Mittwochmorgen. Mit einem Bagger seien die Außenwände des zerstörten Gebäudes eingerissen worden, um an die letzten Glutnester zu kommen. „Die Ermittlungen zur Brandursache laufen noch“, sagt Polizeisprecher Steffen Büntje am Mittwochnachmittag.

Die Schadenshöhe beziffert Hans Detlef Voss, Verpächter des Peiner Hofs, auf eine knappe Million. „Ich habe alles live miterlebt“, sagt er und blickt auf die Überreste seines Gebäudes. „Es war wie bei einem Flugzeugabsturz, so viel Rauch war am Himmel.“ Mit seiner Frau Elisabeth, mit der er den Peiner Hof verpachtet, wohnt Voss nur 300 Meter vom Golfareal entfernt. Auch die Tochter wohnt in der Nähe. Der entstandene Gebäudeschaden sei zwar gering, sagt Voss. „Der Schaden an den im Gebäude gelagerten Maschinen ist hingegen groß.“ Den Anblick des brennenden Geschäftshauses habe er nur ertragen können, weil keine Menschen verletzt wurden. „Das ist die Hauptsache.“ Ob und wann das Haus wieder aufgebaut werden kann, weiß Voss noch nicht.