Wedel. Besteht eine Gefahr für Leib und Leben? Wie gesundheitsschädlich der Ascheregen aus den Schloten des Heizkraftwerks Wedel ist, hat schon einige Gutachter beschäftigt. Mit unterschiedlichen Ergebnissen. Je nach Auftraggeber. Zuletzt kam etwa eine Studie der Aufsichtsbehörde zu dem Schluss, dass ein Gesundheitsrisiko „nicht wahrscheinlich“ sei. Doch nun warnt eine neue Bewertung klar vor einer „akuten Gesundheitsgefahr“, vor allem für Kinder. Und nicht nur das: Auch das Gutachten der Behörde, des Landesamts für Landwirtschaft, Umwelt und ländliche Räume (LLUR), wird wegen vermeintlicher Fehler und Behauptungen regelrecht auseinandergenommen.

Das neue Gutachten, von der Wedeler Bürgerinitiative in Auftrag gegeben, ist gewissermaßen eine Stellungnahme zur behördlichen „Stellungnahme zur humantoxikologischen Bewertung“ der Kraftwerkspartikel. Bekanntlich monieren Anwohner seit Jahren ätzende Flugasche, die Schäden an Häusern und Autos verursachen soll. Nun müssen die direkten Nachbarn des Meilers auch noch gutachterlich bestätigt um ihre körperliche Unversehrtheit fürchten.

Die neue Stellungnahme des Sachverständigen Michael Reichert von Korro-Praevent aus Bönebüttel untersuchte die behördliche Einschätzung und fand in dem Papier eigenem Bekunden nach etliche Unstimmigkeiten und falsche Schlussfolgerungen. In der älteren Studie im Auftrag des LLUR hatte Gutachter Joachim Haselbach von der Angewandte Tox-Consult GmbH (ATC) eine Gesundheitsgefahr zwar nicht ausgeschlossen, bewertete sie aber als „nicht wahrscheinlich“.

Ätzende Partikel könnten an Spielgeräten haften bleiben

Nun kommt das Gegengutachten zu dem Schluss, dass „nicht wahrscheinlich“ kein Ausschluss einer Gefahr sei und damit „eine akute Gesundheitsgefahr durch die emittierten Partikel besteht“. Dabei sei vom alten Gutachten verkannt worden, dass angesichts des drohenden Gesundheitsschadens bereits eine vergleichsweise geringe Wahrscheinlichkeit genüge, um die Partikelemissionen als schädlich zu qualifizieren. Denn, und das sei wichtig, es müsse beim Betrieb eines Kraftwerks ausgeschlossen sein, dass für die Bevölkerung, insbesondere für im Freien spielende Kinder, überhaupt eine Gesundheitsgefahr – und sei sie noch so gering – besteht. Der neue Gutachter: „Dies ist nicht gewährleistet.“

Mit Blick auf die erwiesenermaßen „sauren Partikel“, die unregelmäßig auf die Häuser und Autos der Anwohner rieseln, geht der Gutachter sogar einen Schritt weiter und schreibt: „Im Umfeld des Heizkraftwerks Wedel sind kleinere Kinder besonders gefährdet, da sie häufig mit im Freien befindlichen Spielgeräten in Kontakt kommen, auf denen sich Partikel aus dem Kraftwerk ablagern können. Besonders gefährdet sind dabei die Augen, da die Augenflüssigkeit die wässrige Lösung darstellt, in der Partikel ihre Säureeigenschaften entwickeln.“

Weil das ans Kraftwerksgelände angrenzende Wedeler Elbhochufer von viele Familien mit kleinen Kindern bewohnt werde und diese gerade jetzt, in der Coronakrise mit ihren Ausgangsbeschränkungen, häufig ihre Gärten nutzen, bestehe Gefahr in Verzug. Deshalb hält es der Gutachter „für unverantwortlich, dass die betroffenen Anwohner einer derart akuten Gesundheitsgefahr ausgesetzt sind“.

Schon auf den Seiten davor moniert er das sogenannte ATC-Gutachten der Aufsichtsbehörde, das auf Proben aus den Schornsteinen basiert. So werde „unzutreffend vorausgesetzt, dass Untersuchungsergebnisse vom Belag des Reingaskanals des Kraftwerks auf den Partikelniederschlag zu übertragen wären. Dies kann widerlegt und die Vorgehensweise als ungeeignet bewertet werden.“

So weise der Gutachter des Amtes selbst darauf hin, dass die Zusammensetzung der Proben variiert, da es sich um keine gleichbleibenden Materialien handelt. Aufgrund der Unterschiedlichkeit der ausgestoßenen Partikel sei eine Stichprobenuntersuchung weder fachwissenschaftlich noch statistisch korrekt. „Eine solche Untersuchung kann nicht den Anspruch erheben, die Gesundheitsgefahr zu bewerten oder deren Schädlichkeit auszuschließen.“

Gemittelte Werte lassen keine aktuelle Bewertung zu

Auch die über mehrere Jahre gemittelten pH-Werte der Proben im alten Gutachten seien fahrlässig. Konkret heißt es in dem Gutachten: „Die durchgeführte Mittelung der pH-Werte über mehrere Jahre entbehrt fachlicher Grundlage und lässt in Konsequenz auch keine aktuelle Bewertung der Gefährdungssituation durch Partikel am Kraftwerk zu.“ Stattdessen sei eine Betrachtung der zuletzt sehr sauren pH-Wert nötig. Denn je niedriger der Wert der Partikel ist, desto stärker sei die chemische Reaktion, nämlich die Säurebildung bei Kontakt mit Feuchtigkeit, und die resultierende Gesundheitsgefährdung.

Insbesondere die Augen, nicht nur von Kindern, seien in Gefahr. „Die emittierten Partikel reagieren unmittelbar und sofort auf eine Zugabe von Feuchtigkeit, sodass die umgehend einsetzende Säurebildung das Auge reizt oder schädigt“, heißt es. Kurzum: „Von den aus dem HKW Wedel emittierten Partikeln geht eine akute Gesundheitsgefahr aus. Zudem ist die Möglichkeit des Eintritts eines Gesundheitsschadens im Wohnumfeld nach Partikelniederschlag jederzeit gegeben.“ Dies begründe sich aus den niedrigen pH-Werten und weiteren aluminiumhaltigen Sulfaten der Partikel, die bei Kontakt mit Feuchtigkeit stark sauer, also stark ätzend reagieren.

Während Kerstin Lueckow, Sprecherin der Bürgerinitiative, zusammenfasst, dass es „um schwere Augenschäden“ geht, ist für Wedels Grünen-Chefin Petra Kärgel klar, dass das neue Gutachten nicht nur die Bewertungen der Landesaufsichtsbehörde mit „guten fundierten Argumenten“ widerlege. Es zerreiße das vom LLUR beauftragte Gutachten auch in der Luft. Das Kraftwerk müsse deshalb sofort stillgelegt werden, bis ein gefährdungsfreier Betrieb gewährleistet sei. „Der Gesundheitsschutz der Menschen geht vor“, so Kärgel.

Ihre Sicht (und damit auch die Sicht der Wedeler Grünen) hatte Kärgel zuletzt im Februar mit ihrem Parteifreund und Umweltminister Jan Philipp Albrecht diskutiert, ohne dabei groß Gehör bei ihm zu finden. Nun, sagt Kärgel, sei sie zuversichtlich, dass dieses neue Gutachten den grünen Minister zum Handeln bewegen kann.