Berlin/Halstenbek. In einer Serie von E-Mails mit rechtsextremen Inhalten soll Andre M. aus Halstenbek (Kreis Pinneberg) mit Sprengstoffanschlägen und anderen Tötungsdelikten gedroht haben. Adressiert waren die Drohschreiben den Ermittlern zufolge an Gerichte, Behörden, die Polizei, Einkaufszentren, Medien und Bundestagsabgeordnete – unterzeichnet waren sie überwiegend mit „NationalSozialistischeOffensive“. Den Vorwürfen der Berliner Generalstaatsanwaltschaft muss sich der 32-jährige M. von Dienstag an vor dem Landgericht der Hauptstadt stellen.

Dem Mann werden 107 Taten zwischen Dezember 2018 und April 2019 vorgeworfen. Konkret lautet die Anklage unter anderem auf Störung des öffentlichen Friedens durch die Androhung von Straftaten, Nötigung sowie versuchte räuberische Erpressung und Bedrohung. Demnach wollte er das von ihm verhasste „kapitalistische System“ anprangern und sein Aufmerksamkeitsbedürfnis befriedigen. Einige Drohschreiben seien mit konkreten, zum Teil irrationalen Forderungen verbunden gewesen, hieß es.

Gerichtsgebäude wurde mit Sprengstoffhunden durchsucht

Er habe beabsichtigt, öffentlichkeitswirksame Reaktionen hervorzurufen, um die Bevölkerung zu beunruhigen. Dies sei ihm teilweise gelungen – beispielsweise, als Anfang 2019 mehrere Gerichtsgebäude wegen der Mails geräumt und mit Sprengstoffhunden durchsucht wurden. Viele seiner Drohungen nahmen die Adressaten jedoch nicht ernst. Nach Gerichtsangaben wird es bei der Verhandlung auch darum gehen, ob M.s Schuldfähigkeit beeinträchtigt war. Vorgesehen sind mehr als 20 Verhandlungstermine bis Anfang September.

Bei der Anklageerhebung im Januar teilten die Ermittler mit, dass M. erheblich einschlägig vorbelastet ist. Der Mann aus Schleswig-Holstein ist wegen Sprengstoff-, Brand- und Körperverletzungsdelikten vorbestraft und wurde erst wenige Wochen vor Beginn seiner Drohserie aus der Haft entlassen. Bei ihm seien detaillierte Anleitungen zum Bau von Sprengvorrichtungen gefunden worden, die er aus dem Internet heruntergeladen und teilweise ergänzt habe.

Apfelfestbomber hat ein langes Strafregister

Die Berliner Ermittler leiten seit Januar 2019 federführend die Ermittlungen zu der Serie von Drohschreiben, die auch mit „NSU 2.0“ oder „Wehrmacht“ unterzeichnet waren. Nach M.s Festnahme im April vergangenen Jahres war die Serie jedoch nicht zu Ende: Ein Drohschreiben damals richtete sich auch an die Berliner Generalstaatsanwaltschaft, die von mindestens zwei Tätern ausging.

Andre M. war schon früh verhaltensauffällig. Bereits 2006 und 2007 stand er vor dem Amtsgericht Pinneberg – unter anderem wegen Brandstiftung, Bedrohung, Körperverletzung und Androhung erheblicher Gewalttaten. Im September 2007 verhaftete ihn dann ein Spezialeinsatzkommando. Er soll gemeinsam mit einem Freund einen Bombenanschlag auf das Rellinger Apfelfest geplant und quasi als Generalprobe in Ellerbek einen Zigarettenautomaten in die Luft gesprengt haben.