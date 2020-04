Pinneberg. Weil sie alte Freunde sind und er mit Tieren sprechen kann, haben die Waldenauer Musikerin Nadine Rönnebeck und der Autor, Blogger, Facebook-Star und Ex-Kapitän Jürgen Schwandt (83) zusammen ein Hörspiel aufgenommen. 2018 hatte Nadine Rönnebeck es als Geschenk für ihre Nichten gemacht, weshalb bislang kaum jemand davon wusste. Das ist jetzt anders, denn ab sofort ist es kostenlos für alle Kinder, die sich wegen der Coronavirus-Beschränkungen zu Hause langweilen müssen, auf dem Youtube-Kanal zugänglich. „Es war eine sehr umfangreiche Arbeit. Wenn ich das Hörspiel nun verschenke, dann wenigstens an ganz viele Zuhörer“, sagt sie dazu. Betriebswirtschaftlich rechne sich das natürlich nicht, „aber vielleicht entstehen daraus ja Folgeaufträge“.

Dass sie den beliebten Käpt’n mit der knarzigen Stimme dafür gewinnen wollte, lag zuallererst daran, dass ihr Vater, den sie mit seiner schönen Stimme dafür vorgesehen hatte, wegen einer Nervenentzündung nicht sprechen durfte. „Es war eigentlich eine Familienangelegenheit“, sagt sie. Als der Vater nicht mitmachen konnte, fiel ihr Jürgen Schwandt ein. Den alten Freund, den sie vor drei, vier Jahren auf Facebook wiedergefunden hatte, kennt Nadine Rönnebeck, seit sie ein Teenager ist. „Der ist ein hervorragender Reitlehrer. Wenn er mit meiner nervösen Stute sprach, wurde sie ganz ruhig. Das ist keinem anderen gelungen“, erinnert sie sich. Fünf Jahre hat er sie im Reiten unterrichtet: „Ich mochte ihn immer. Wir haben ihn als meinen Reitlehrer von Stall zu Stall mitgenommen.“

Wegen der Tiere sei dadurch „eine Form der Verbundenheit entstanden. Wir haben eine spezielle Freundschaft, einen Draht“, erklärt sie, „ich hör’ ihm gern zu.“ Wenn nicht gerade das Coronavirus ausgebrochen ist, weshalb Schwandt, der gesundheitlich angeschlagen ist, sich total abschottet, besuchen sie sich einmal im Monat gegenseitig, trinken einen Kaffee zusammen und klönen ein bisschen über dies und das, erzählt die Musikerin.

„Ein Freundschaftsdienst, weil wir uns viele Jahre kennen“

Zum Hörspiel mag Schwandt aus gesundheitlichen Gründen kein Interview geben, nur so viel: Das sei für ihn ein Freundschaftsdienst gewesen, „weil wir uns viele Jahre kennen“.

Nadine Rönnebeck, ausgebildete Sängerin und Musikerin, die in Appen und Waldenau zwei Musikschulen aufgebaut hat, mag Tiere genauso gern wie Schwandt. Die Mutter eines Kleinkindes hat vier Hunde und züchtet seltene tropische und subtropische Schildkröten. Deshalb ist die griechische Schildkröte Petri, Schwandts Rolle, auch eine der wichtigen Figuren in ihrer Geschichte „Das Liebfeechendorf“. Petri, der langsame, bucklige Grieche, ist Figur, Erzähler und stiller Beobachter zugleich. Manchmal fühlt er sich aber sehr einsam. Dann deckt er sich mit einer Schlammschicht zu und wartet auf den nächsten Morgen. Zum Aufhorchen bringen ihn nur die Feenstimmen: „Ihr Gesang ist so lieblich – da vergesse ich meine Einsamkeit“, spricht er.

Mit ihrem Hörspiel, bei dem sie alle melodiösen, poppigen Songs selbst geschrieben hat, wollte die vielseitige Musikerin etwas für den Naturschutz tun, und mit Natur hat die Geschichte, die rund um eine uralte Buche und ein Erdloch spielt, sehr viel zu tun. Kindgerecht und so, dass es nicht niederdrückend wirkt, bringt sie die großen Themen in der Hauptgeschichte voller mutiger Tiere unter, die derzeit vor allem die junge Generation bewegen: Den Einsatz von Glyphosat („Regen aus Spritzflaschen im Maisfeld“), das Bienensterben oder die Achtlosigkeit, mit der Autofahrer Tiere totfahren, die ihnen zufällig in die Quere kommen. Vieles, was erst mal schlimm und dramatisch ist, geht dann doch gut aus, und die Ameisen, für die sie einen besonders witzigen Marsch geschrieben hat, machen sich trotz einiger Todesfälle wegen menschlicher Fußtritte gleich wieder ans Aufräumen im Wald.

Und auch musikalisch hat das von ihr komponierte Hörspiel, in dem ein Chor, wispernde und röhrende Stimmen, Klirren, Bienensummen oder Froschgequake Atmosphäre erzeugen, viel zu bieten. Klavier, Gitarre, Schlagwerk und ein bisschen Synthesizer kommen zum Einsatz. Möglichst nah an der Wirklichkeit sollte die Geschichte sein, „aber es ist doch schöner, wenn sie in einer Fantasiewelt spielt“, findet Rönnebeck. Zu Hause liebt sie es, im Wald spazieren zu gehen. „Manchmal fühle ich mich dann komisch. Denn der Wald hat etwas Mystisches. Dort ist es wie in einem Märchenland“, meint sie.

Dieses Märchenland lebt jetzt in dem Hörspiel weiter, wo Feen, die von Weitem wie Libellen aussehen, spannende und auch dramatische Dinge erleben, sich verlieben oder spurlos verschwinden. Vier Schüler aus der Appener Musikschule haben an dem Hörspiel mitgewirkt, „sie sind extra in den Ferien gekommen und haben mitgesungen“, sagt Rönnebeck, die sonst von ihren Auftritten mit den Bands Metrolounge und Countdown lebt – und von Soloauftritten und ihrer Arbeit an den beiden Musikschulen. Jetzt lebt ihr Projekt auf andere Weise fort – und wird hoffentlich vielen Kindern die Zeit vertreiben.

Das Hörspiel auf YouTube: www.youtube.de, Stichwort: Liebfeendorf.