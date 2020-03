Halstenbek. Ein gutes Buch – in Zeiten der Corona-Krise eine willkommene Ablenkung. Doch die Nutzer der Stadt- und Gemeindebüchereien gehen leer aus. Denn diese Einrichtungen sind, ebenso wie die Buchläden, bis auf Weiteres geschlossen. Die Gemeindebücherei Halstenbek bietet dennoch ihren Kunden ab nächster Woche einen Ausleihservice nach telefonischer Voranmeldung an. „Wir verleihen dann, bis alle Regale leer sind“, sagt Leiterin Heidrun Tummoßeit.

Der Service gilt zunächst für die Hauptstelle in der ehemaligen Grundschule Nord an der Schulstraße, die im Herbst ihr 50-jähriges Bestehen feiert. Er soll jedoch in Kürze auch in der Zweigstelle in Krupunder, die im Wolfgang-Borchert-Gymnasium ansässig ist und 2020 immerhin 30 Jahre alt wird, angeboten werden. In beiden Einrichtungen gibt es insgesamt 40.361 Medien, überwiegend Bücher, aber auch DVDs, CDs, Hörbücher und Zeitschriften. „Aktuell sind 25 Prozent unseres Bestandes ausgeliehen, das entspricht etwa 9000 Medien“, so Tummoßeit weiter. Wer aktuell etwas aus dem Bestand der Bücherei ausgeliehen hat, muss sich um Fristen keine Sorgen machen. Eine Rückgabe ist, so lange die Einrichtungen geschlossen bleiben müssen, unmöglich.

Bücherei in Halstenbek ermöglicht Ausleihe trotz Corona

„Noch haben wir viele Schätze hier. Da tut es einem in der Seele weh, dass sie niemand lesen darf“, so die Büchereichefin weiter. Auf Initiative von Bürgermeister Claudius von Rüden sei es nun gelungen, eine Ausleihe zu ermöglichen. „Unsere Nutzer können bei uns anrufen und sich Bücher aussuchen. Wir freuen uns, dass wir wieder Kundenwünsche erfüllen dürfen“, erläutert Tummoßeit. Eine Kontaktaufnahme sei montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 bis 12 Uhr sowie 15 bis 17 Uhr unter der Nummer 04101/49 12 20 möglich. In dem Telefonat werde festgelegt, welche Medien entliehen werden sollen – und es werde ein Abholzeitpunkt vereinbart.

„Wir stellen uns vor, dass die Nutzer uns draußen vor der Glasscheibe ihren Leseausweis zeigen, dann reichen wir die Tüte mit den Medien durch den Notausgang raus.“ Man werde darauf achten, dass kein direkter Kundenkontakt entsteht, so Tummoßeit. Daher sei auch weiterhin eine Rückgabe nicht möglich, auch sollten Bücher nicht in den Briefkasten der Einrichtungen geworfen werden. Tummoßeit: „Vielleicht sind wir ja irgendwann tatsächlich leer.“

Bücherei – Online-Entleihungen auf dem Vormarsch

Was aktuell noch verfügbar ist, können Nutzer im Internetkatalog unter www.halstenbek.library4you.de nachlesen, der inzwischen auch auf mobilen Geräten sehr gut nutzbar ist. Über 2716 aktive Leser verfügt die Halstenbeker Gemeindebücherei aktuell – immerhin 68 mehr als noch im Jahr 2018. Im vergangenen Jahr, als die Einrichtungen dauerhaft geöffnet waren, wurden 207.933 Entleihungen registriert. Das entspricht einem Rückgang von knapp 7000 Entleihungen gegenüber 2018.

Auf dem Vormarsch sind die Online-Entleihungen, sie haben um 32 Prozent oder 3678 Downloads zugelegt. 7,3 Prozent wurden in Halstenbek über das Internet verliehen (2018: 5,4 Prozent). Dafür gibt es die „Onleihe zwischen den Meeren“, die von den Kunden der meisten Stadt- und Gemeindebüchereien genutzt werden kann. Zur Verfügung stehen mehr als 40.000 Titel in Form von e-Books, e-Audios, e-Papers, e-Videos und e-Learning sowie die Munzinger-Datenbanken. „Das ist auch in den jetzigen Corona-Zeiten eine Alternative, die weiterhin zur Verfügung steht“, wirbt Tummoßeit.

Es gebe tolle Angebote für alle Altersgruppen. Im vergangenen Jahr erfolgten laut der Büchereichefin in Halstenbek mehr als 15.000 Downloads auf Tablet, Smartphone oder den privaten Computer. Dabei wurden mit großer Mehrheit aktuelle Romane und Sachbücher heruntergeladen, Tages- und Wochenzeitungen hätten einen Anteil von 25 Prozent erreicht. Aufgrund der großen Nachfrage würden die Lizenzen der Onleihe derzeit aufgestockt, damit die landesweiten Vormerklisten und die Wartefristen nicht zu lang werden.