Ellerhoop. Das Frühjahr naht. In der Norddeutschen Gartenschau im Arboretum Ellerhoop haben Gärtner Dennis Mischkowski und seine Kollegen in dieser Woche damit begonnen, farbenfrohe Frühlingsboten einzupflanzen. 20.000 neue Blumen werden es am Ende sein: Stiefmütterchen, Ranunkeln, Vergissmeinnicht und mehr. Alles farblich aufeinander abgestimmt. „Jetzt ist die richtige Zeit, um mit dem Pflanzen anzufangen“, sagt Urte Wurtzel vom Arboretum. „Wir fangen immer so früh im Jahr an. Schließlich setzen wir hier jetzt die Frühlingsblumen, noch keine Sommerpflanzen.“

Bereits jetzt, obwohl noch einige Wochen mit grauem, kaltem Wetter auf sich warten lassen, schießen schon viele Frühblüher in der Norddeutschen Gartenschau in die Höhe – Märzenbecher, Alpenveilchen, Schneeglöckchen, sowie blau strahlende Krokusse und Wild-Tulpen, die einen schönen Kontrast zu den gelb blühenden Narzissen bieten. Ein weiterer Hingucker ist die Blüte der Japanischen Aprikose, die Besucher auf keinen Fall verpassen sollten. „Dieses Jahr sind die Tulpen und Narzissen etwas vor der Zeit und haben schon früher zu blühen angefangen“, sagt Urte Wurtzel. Es mag am milden Winter liegen.

Von Sonnabend an ist eine Stunde länger geöffnet

Ab Sonnabend, 14. März, öffnet auch das Dielen-Café des Münsterhofes wieder die Türen für Spaziergänger, die sich mit Kaffee und Kuchen nach einem ausgiebigen Rundgang durch den 7,5 Hektar großen Park stärken möchten. Damit jeder seine Zeit im Arboretum in Ruhe genießen und sich erholen kann, empfehlen Urte Wurtzel und ihre Kollegen, für einen solchen Spaziergang durch die Anlage anderthalb bis drei Stunden Zeit zu nehmen. Von Sonnabend an ist wieder eine Stunde länger geöffnet, nämlich von 10 bis 17 Uhr.

Neben frischer Luft und schönen Blumen können Besucher zudem noch etwas in der Naherholungsanlage lernen, dort gibt es auch ökologische Lehrpfade zu entdecken. Das Arboretum Ellerhoop-Thiensen versteht sich selbst als Stätte der kulturellen Begegnung und Bildung, und zieht so jährlich tausende von begeisterten Besuchern aus ganz Deutschland an.

Norddeutsche Gartenschau im Arboretum Ellerhoop, Thiensen 4, Ellerhoop, tgl. 10–16 Uhr, ab Sa 14.3. 10–17 Uhr, 9 Euro, Kinder bis 16 frei. Führungen ab zwölf Personen für 3,50 Euro Aufpreis pro Person, Anm. unter 04120/218 oder per E-Mail an die Adresse info@norddeutsche-gartenschau.de.