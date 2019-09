Die 96 schönsten Seiten des Arboretums Ellerhoop

Ellerhoop. Am liebsten würde er das ganze Buch noch einmal durchgehen. Alle 96 Seiten, von vorn bis hinten. Und im Anschluss auch jede im Druck-Erzeugnis beschriebene Gartenwelt in „echt“ zeigen. Denn eine 18 Hektar große Parklandschaft, die zu den zehn schönsten Anlagen in Deutschland gehören soll, kann man zwar opulent illustrieren, man kann sie treffend beschreiben – aber in natura schlägt die Natur nun mal doch alle Fotos, alle wortreichen Erklärungen. Versuchen kann man es trotzdem ja mal, am besten mit dem neuesten Buch über das Arboretum in Ellerhoop.

Und wer wüsste die Qualität und Bedeutung dieser Neuerscheinung besser einzuschätzen als Professor Hans-Dieter Warda. Seit fast 40 Jahren widmet er sein Leben dem weitläufigen, vielschichtigen Kleinod der Gartenbaukunst im Kreis Pinneberg. Und wenn er über das Buch sagt, dass es den Bekanntheitsgrad des Arboretums steigern kann, muss es wohl ganz gut sein. Oder, um es mit Warda zu sagen: „Dem Autor Martin Staffler gelingt es, die vielen Facetten und Funktionen des Arboretums herauszuarbeiten. Er unterstreicht die Schönheit der Parkoase, vergisst aber den Bildungsauftrag dieses Lernortes nicht. Kurzum: Er macht Lust auf einen Besuch." Sehr kompakt, üppig illustriert Das 96 Seiten starke, sehr kompakte, aber gleichzeitig üppig illustrierte Werk „Norddeutsche Gartenschau – Arboretum in Ellerhoop" ist vor wenigen Tagen in einer Auflage von 5000 Stück im Ulmer Verlag erschienen. Ein Fach-Verlag für Natur und Landschaftsbau. Insofern versteht sich die Lektüre über das Arboretum als Führer über das Gelände und Appetithäppchen gleichermaßen. Das Buch gibt klar gegliedert Einblick in die unterschiedlichen Themenbereiche wie die Gärten die Ideen, die dendrologischen Sammlungen oder die relativ neuen, acht Hektar großen Wiesenlandschaften. Großformatige Aufnahmen werden mit informativen, aber bündigen Texten ergänzt. Ein Buch zum Durchblättern oder Verweilen. Und da Warda als Vorsitzender des Fördervereins einen Großteil der verwendeten Fotos beigesteuert hat, trägt das neue Standardwerk für das Arboretum seine ästhetische Handschrift. Für den 78 Jahre alten Chef der botanischen Raritätensammlung ist das Buch aber noch mehr, nämlich eine Würdigung der jahrzehntelangen ehrenamtlichen Arbeit der vielen Helfer der norddeutschen Gartenschau. „Mit diesem Buch hält der 1000 Mitglieder starke Förderkreis eine beeindruckende, lebendige Dokumentation seiner Unterstützung für das Arboretum in Händen", sagt Warda. Dieses Jahr 20.000 Blumen gepflanzt Etwa 15 Mitarbeiter beschäftigt die Ellerhooper Institution in der Hochsaison. Nur mit ihnen und dem Förderverein sei es möglich, jedes Jahr aufs Neue den Bestand, der von der winterharten Bitterorange bis zur krumm und schief gewachsenen Kiefer reicht, zu hegen und zu pflegen. Nur ihnen sei es zu verdanken, dass allein in diesem Jahr 20.000 Sommerblumen neu gepflanzt wurden. Dieser Arbeit zolle das Buch ebenso Tribut wie dem grundsätzlichen Ansatz des blühenden Landschaftsparks. Denn nachdem der Kreis Pinneberg das Gelände 1980 erwarb, wurde das reine Sammeln des Gehölzsortiments um weiteren Aufgaben ergänzt. Seither dient der Park, wie im Buch in einem kurzen geschichtlichen Abriss beschrieben, der breiten Öffentlichkeit (und nicht nur Fachleuten). Dazu zählt die Funktion als Naherholungsgebiet, als Lehrfeld für Schüler und als Ort des Studierens. Als Eigentümer schießt der Kreis jährlich 100.000 Euro zum Unterhalt des Arboretums zu. Das deckt allerdings nur ein Siebtel der Kosten, sagt Warda. Denn den Betrieb organisiert der Förderkreis mit Spenden und Eintrittsgeld. Künftig kommen auch 50 Prozent des Buchpreises von 20 Euro hinzu. Denn das Arboretum hat sich 500 Exemplare der Erstauflage gesichert, um sie selbst zu vertreiben. Der Erlös soll der Unterstützung des Fördervereins dienen. Das Buch „Norddeutsche Gartenschau – Arboretum Ellerhoop hat 96 Seiten, ist im Ulmer Verlag erschienen und kostet 20 Euro.

Foto: Nico Binde / HA Das Buch ist zu schmal, um auf alle 6000 einzelnen Arten des Arboretums einzugehen. Aber es hebt exemplarisch die Glanzpunkte hervor, wie etwa die Seidenakazie, das chinesische Mondtor, die künstlerisch wertvolle Nachbildung des größten Baumstamms der Welt, dem „Fuß“ von Mammutbaum „General Sherman“ oder die Lieblingsfarbe des Fördervereinsvorsitzenden: „Dass meine blauen Farbtupfer, die sich wie Fäden als Bänke oder Blumen durch die einzelnen Themenbereiche ziehen, vom Autor immer wieder aufgegriffen werden, freut mich natürlich besonders.“ Blau sei nun mal die schönste Farbe der Welt. Darüber könne man gern streiten. Aber nicht mit Warda. Sagt Warda. Ein Lageplan ist auch dabei Da dem Buch im Hochglanzdruck ein übersichtlicher Lageplan beiliegt, kann der neue Führer aus der Reihe „Gartenreisen“ durchaus als Ermunterung zu einer Entdeckungstour verstanden werden. Denn nicht nur jede Saison, auch jede Jahreszeit ändere die Parkanmutung. Auch das bildet das neue Buch ab. Bald ist etwa wieder Indian Summer in Ellerhoop. Für Warda ist die Neuerscheinung der bisher umfassendste und ansprechendste Lesestoff zu seinem Lebensthema. Es sei so gehaltvoll, aber auch so kurz und bündig wie das Zitat von Loki Schmidt, die einst sagte: „Das Arboretum in Ellerhoop-Thiensen ist ein Ort, an dem Schulkinder einen lebendigen Naturkundeunterricht erleben können, an dem Fachleute sich informieren, wo alte und jungen Menschen sich weiterbilden oder sich erholen können, wo jeder Besucher sein Fleckchen findet, das ihm besonders gut gefällt.“