Gartenschau-Chef: „Pflanzen Sie Blut-Weiderich!“

Ellerhoop.. Seine Blütenstände leuchten purpurrot bis rosaviolett, und das zurzeit in einer beeindruckenden Üppigkeit: Die Rede ist vom Blut-Weiderich, der aktuell während eines Spaziergangs durch den Wiesenpark der Norddeutschen Gartenschau im Arboretum Ellerhoop zu bestaunen ist. Prof. Hans-Dieter Warda, Leiter des Arboretums, ist total begeistert von der Staude, die auch den lateinischen Namen Lythrum salicaria trägt: „Sie ist Insektenmagnet, ein echter Geheimtipp, eine bewundernswerte Pflanze“, schwärmt er.

Und empfiehlt, Blut-Weiderich nicht nur in der Gartenschau anzusehen, sondern am besten gleich im heimischen Garten zu pflanzen. „Wer Insekten liebt, muss diese Pflanze haben“, sagt Warda, „darauf versammelt sich alles, was Flügel hat.“ Beispielhaft nennt er Schmetterlinge, Hummeln, Wildbienen, Schwebfliegen und Blütenkäfer.

Dieser „unverzichtbare Dauerblüher für Ufergärten, Gartenteiche, aber auch für die bodenfrische Staudenrabatte“ sei in der Landschaft nur noch selten zu finden. Aber er sei in nahezu jeder Staudengärtnerei zu kaufen.

Wann ist der richtige Zeitpunkt, um Blut-Weiderich zu pflanzen? „Mit Staudenpflanzungen kann man ab ungefähr Mitte September beginnen“, sagt Warda, „dann bilden sie bis zum Winter noch gute Wurzeln, gehen fest in den Winter.“ Von Pflanzungen im Frühjahr rät er eher ab. Die jungen Stauden müssten dann, wenn es warm wird, viel zu oft gegossen werden, um nicht einzugehen.

Wer erst mal schauen statt pflanzen möchte: Blut-Weiderich sei natürlich nicht alles, was die Norddeutsche Gartenschau gegenwärtig zu bieten habe. Warda: „Der Sommerflor an den Hauptwegen und in den Themengärten ist auf seinem Höhepunkt, weshalb insbesondere die farbsensiblen Garten­ästheten im Moment voll auf ihre Kosten kommen.“

Die Norddeutsche Gartenschau im Arboretum Ellerhoop (Thiensen 4) hat jetzt zur Hauptsaison täglich von 10 bis 19 Uhr geöffnet. Der Eintritt kostet neun, ermäßigt 7,50 Euro. Kinder und Jugendliche bis zu einem Alter von 16 Jahren haben freien Eintritt, eine Dauerkarte gibt’s für 50 Euro. Hunde dürfen an der kurzen Leine mit in den Park genommen werden.