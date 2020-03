Tornesch. Herber Dämpfer für alle Bahnfreunde in Tornesch und Uetersen. Denn nach dem erfolgreichen Test einer Zugverbindung zwischen beiden Städten im Februar kommt ein neues Gutachten des Landes Schleswig-Holsteins nun zu dem Schluss, dass eine Busverbindung die bessere Wahl ist. Im Ergebnis rät die Analyse sogar von einer Reaktivierung der Bahnstrecke ab. Stattdessen wird ein Schnellbus zwischen beiden Städten empfohlen. Das sei die wirtschaftlichste Lösung mit Potenzial für die meisten Fahrgäste.

Die sogenannte Potenzialanalyse des internationalen Verkehrsberatungsunternehmens Ramboll hat drei Varianten untersucht. Zwei Busverbindungen, die teilweise auch die Bahntrasse nutzen, sowie die Reaktivierung der Bahnstrecke für Personenzüge. Entscheidend waren Faktoren wie zusätzliche Fahrgäste, nötige Umbauten, Förderfähigkeit und am Ende auch die Wirtschaftlichkeit.

Das Schnellbus-Modell

Demnach schnitten die beiden Busverbindungen deutlich günstiger ab. Am besten bewertet die Untersuchung einen Schnellbus zwischen Tornesch und Uetersen, der einen 600 Meter langen Abschnitt der Bahntrasse im „Mischverkehr“ nutzen soll. Laut Gutachten könnte der Bus damit Staus vermeiden und wäre laut Analyse zehn Minuten schneller als die bisherige Busverbindung. Dadurch könne die Kapazität auch um 113.000 Fahrgäste pro Jahr gesteigert werden.

Der „normale“ Bus

Die zweite Bus-Variante schnitt in der Studie ebenfalls gut ab, vor allem bei der Zeitersparnis. Würde der Bus bereits in Uetersen an der Haltestelle „Bierbahnhof“ von der Straße auf die Bahnstrecke wechseln und bis zum Tornescher Bahnhof fahren, könnte die Fahrt um 15 Minuten beschleunigt werden. Die Fahrgastzahlen würden um 105.000 Menschen pro Jahr steigen. Manko dieser Variante: die Wirtschaftlichkeit. Denn: Für beide Bus-Varianten müssten links und rechts der Schienen Betonplatten verlegt werden, um den Busbetrieb parallel zur Güterbahn zu ermöglichen.

Die „unrentable“ Bahn

Variante drei, ein regelmäßiger Personenzug zwischen Uetersen und Tornesch, böte laut Analyse nur eine Kapazitätssteigerung von 79.000 Fahrgästen. Zudem seien die Investitions- und Betriebskosten hoch, die Zeitgewinne niedrig. Die Analysten rechnen deshalb einen Kosten-Nutzen-Faktor von -0,72 vor, der Schnellbus hat Faktor 1,14, die alternative Busverbindung 0,46.

Ein Faktor von 1 wäre das Minimum, um Fördergeld vom Bund zu bekommen, so die Studie. Denn erst bei erwarteter Wirtschaftlichkeit sei der Bund bereit, Geld aus aus dem Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz (GVFG) beizusteuern. Daran würde laut Gutachten auch eine mögliche „Bahndurchbindung“ bis Pinneberg oder Hamburg nichts ändern.

Eisenbahngesellschaft gibt nicht auf

Damit widerspricht die Studie nicht nur der Wahrnehmung vieler Einwohner und den politischen Absichtsbekundungen, die überwiegend „pro Bahn“ waren. Es dämpft auch die Erwartung der privaten Eisenbahngesellschaft NEG, die nach ihrem neuntägigen Probebetrieb mit knapp 10.000 Fahrgästen zuversichtlich war, einen wirtschaftlichen Bahn-Betrieb gewährleisten zu können. Die Reaktivierung der Bahnstrecke für Personenzüge könne sogar günstiger als angenommen bewerkstelligt werden. Kalkuliert waren vor zwei Jahren 7,5 Millionen Euro.

Für NEG-Geschäftsführer Ingo Dewald, der den Testbetrieb „überwältigend positiv“ bewertet, sei der Zug trotz der Analyse noch nicht abgefahren. Im Gegenteil: Der Beweis, dass die Bahn funktioniere, sei durch die Resonanz der Bevölkerung erbracht. „Für uns ist diese Analyse eine unvollständige Begutachtung, die die aktuelle Gesetzeslage nicht berücksichtigt“, sagt Dewald. Denn der Bund gebe mit dem im Februar geänderten, neuen Gemeindeverkehrsfinanzierungsgesetz zwei Milliarden Euro pro Jahr für solche Projekte aus, bezuschusst Nahverkehrsvorhaben sogar mit bis zu 90 Prozent. „Diese Entwicklung wurde in dem Gutachten nicht bedacht.“

Die Analyse sei eine profunde Erhebung des Status quo, sagt dagegen Claudius Mozer, oberster Nahverkehrsmanager beim Kreis Pinneberg. Der Schnellbus habe den größten Nutzen, den beiden Städten beim Lösen der Verkehrsprobleme von Dezember 2020 an zu helfen. „Deshalb werden wir der Politik diese Variante empfehlen“, sagt Mozer. Zwingende Voraussetzung für die Bahnvariante sei der Bau eines dritten Gleises zwischen Elmshorn und Hamburg als bessere Anbindung. Nicht grundlos gebe es eine weitere Potenzialanalyse dazu, die im Herbst 2020 vorliegen soll.