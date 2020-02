Uetersen/Tornesch. Die NEG verlängert ihren Probebetrieb auf der Bahnstrecke zwischen Uetersen und Tornesch. Der Schienenbus fährt jetzt bis einschließlich Freitag. Eigentlich sollte am heutigen Dienstag letzter Tag sein. Aber: Fahrten kosten ab Mittwoch für alle ab 15 Jahre einen Euro pro Strecke, zu zahlen beim Zugbegleiter. So will das Unternehmen testen, was die Verbindung den Passagieren wirklich wert ist. Bislang sind auch viele Bahnenthusiasten einfach zum Spaß mitgefahren.