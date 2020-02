Tornesch/Itzehoe. Drei Stunden lang stand Olaf P. am Mittwoch der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Itzehoe Rede und Antwort. Doch eine Frage blieb nach seinem Geständnis offen. Die nach dem Warum. Warum hat der 55-Jährige am 21. August vorigen Jahres seine Stieftochter Nina T. (36) auf grausamste Art und Weise getötet?

Dabei wurde eines deutlich: Olaf P., der von seinen Freunden Ole gerufen wird, ist ein sehr ichbezogener Mensch. Einer, der Ordnung und Struktur im Leben braucht. Mehrfach sprach er von seiner Komfortzone, seiner Wohlfühlzone, die er sich nach dem Tod seiner Frau im Jahr 2015 einrichtete. Beide waren 21 Jahre verheiratet gewesen, sie hatte drei Kinder mit in die Ehe gebracht – zwei Söhne, eine Tochter. Als die Ehefrau nach schwerer Krankheit starb, hatten die Kinder längst eigene Familien gegründet. Olaf P.: „Ich hatte ein Haus, das ich bezahlen konnte, einen festen Job, ein soziales Umfeld, kein Problem mit Suchtkrankheiten. Ich hatte alles, was ich brauchte.“ Was er nicht brauchen konnte, waren Probleme. „Problemen gehe ich aus dem Weg.“

Er gewährte der Stieftochter Asyl – und fühlte sich unwohl dabei

Probleme bekam der Tornescher – und zwar durch seine Stieftochter, die aufgrund ihres Alkoholkonsums und mehrerer gescheiterter Therapien bei ihrer Familie rausgeflogen war. „Ich habe wenig an ihrem Leben teilgenommen, es bestand zwischen uns kein Vertrauensverhältnis“, so der 55-Jährige. Dennoch habe er Verantwortung übernehmen wollen – weil er glaubte, dass es von ihm erwartet wurde. Von Herzen kam es nicht. „Ich wollte sie nicht bei mir haben, wollte nicht an ihren Problemen teilhaben.“

Trotzdem nahm er Nina T. für eine Nacht auf – und stellte am nächsten Tag fest, dass sie heimlich getrunken hatte. „Ich habe die Polizei gerufen und gefragt, ob man sie vor die Tür setzen könne.“ Die Beamten seien auch gekommen, letztlich habe er der Stieftochter noch eine weitere Nacht bei sich gestattet. Dann sei Nina T. bei einem Bekannten untergekommen. „Es war eine Erleichterung für mich, als sie weg war.“ Doch als der Bekannte zudringlich wurde, nahm Olaf P. die Stieftochter wieder auf. Einen Tag später fand sie eine eigene Wohnung – und landete nur eine Nacht später wieder im Haus des Stiefvaters, der sogar die Kaution für die Unterkunft übernommen hatte.

„Ich war wie ein eingesperrtes Tier“

„Die Wohnung war bei einem älteren Ehepaar auf dem Hof. Ich hatte Angst, dass sie da Ärger macht.“ Also sei das Mietverhältnis wieder aufgelöst worden. Am Abend habe er während der Arbeit einen Anruf von seiner Schwägerin erhalten, die Nina T. in seinem Haus besucht hatte. „Sie soll betrunken gewesen sein.“ Er sei dann früher gegangen, auf ihn habe die Stieftochter jedoch keinen angetrunkenen Eindruck gemacht. „Ich habe sie eigentlich nie groß betrunken gesehen.“

Nina T. sei am Weinen gewesen, ihr Sohn und ihr Lebensgefährte hätten ihr gefehlt. „Irgendwann legte sie sich hin.“ Er sei selbst nervös und angespannt gewesen, habe nicht mehr gewusst, wie er mit der Situation umgehen solle. „Ich war wie ein eingesperrtes Tier. Leider hatte ich dann vor, sie und mich zu töten.“

Warum er auf diese Lösung kam, konnte der 55-Jährige trotz mehrfacher Nachfragen nicht plausibel erläutern. Vage deutete er an, dass seine Frau und auch deren Mutter ein Alkoholproblem gehabt hätten. Dann schilderte Olaf P., wie er eine Stirnlampe aufsetzte und mit zwei Messern in das Wohnzimmer schlich, wo die Stieftochter auf dem Sofa schlief. Wie er den Mord zunächst nicht begehen konnte, im Anschluss einen Abschiedsbrief schrieb und sich im Schlafzimmer die Pulsadern aufschneiden wollte. „Ich konnte das nicht.“ Plötzlich habe er wieder vor der Couch gestanden, habe zu einer Hantel gegriffen („Was anderes hatte ich nicht da“) und auf Nina T. eingeschlagen. „Sie wachte auf, gab auch Laute von sich.“

Eine Nacht lang saß er bei der Leiche

Dann habe er eines der bereitliegenden Messer genommen und mehrfach auf den Oberkörper der 36-Jährigen eingestochen. „Mir ist nicht bewusst, wie oft ich zugestochen habe, ich war selbst erschrocken, als ich das später in der Akte gelesen habe.“ Er habe Mund und Nase der Frau mitprozess- tornescher trennte seiner stieftochter den kopf abeinem Panzertape abgeklebt und erneut zum Messer gegriffen. „Ich fing an, am Hals zu schneiden. Und plötzlich war er durch.“ Er habe das gemacht, weil er sichergehen wollte, dass sie tot ist. Dann habe er Kopf und Torso zurück auf die Eckcouch gelegt. „Ich saß stundenlang mit dem Rücken zum Sofa und wollte mir das Messer mehrfach in den Bauch rammen, aber es funktionierte nicht.“ Dann habe er gegen 9 Uhr morgens die Polizei gerufen, damit niemand aus der Familie die Tote entdecken muss.

Nico S. (37) war als erster Polizist vor Ort. „Unsere Info war, dass ein Tötungsdelikt vorlag und der Täter sich an der Tür stellen werde.“ Olaf P. habe die Tür geöffnet und die Anweisung befolgt, sich auf den Boden zu legen und die Hände hinter dem Rücken zu verschränken. „An seinen Händen und Füßen war auffällig viel Blut, überall auf dem Boden waren Blutflecken erkennbar.“ Unter Decken auf der Couch habe ein Körper gelegen, die Füße schauten raus. „Ich schlug die Decken zurück. Der Kopf war nicht da.“ Er habe den Angeklagten danach gefragt. „Er sagte, der liegt auf dem Sofa.“ Der Prozess wird am 10. März fortgesetzt.