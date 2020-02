Wedel. Zielgerichteter, kostensparender, insektenfreundlicher: Wedel rüstet seine Straßenlaternen auf LED um. In den kommenden sieben Jahren sollen alle 3000 Lampen der Stadt mit den neuen energiesparenden Leuchtmitteln ausgestattet werden. „Wir wollen dadurch nicht nur Kosten sparen, sondern auch unseren Beitrag zum Klimaschutz leisten“, sagt Bürgermeister Niels Schmidt.

Als erste Straße wurde Anfang des Jahres der Galgenberg komplett auf LED-Technik umgerüstet. Bis Ende Februar sollen die Straßen Alter Zirkusplatz, Am Lohhof, Industriestraße, Ansgariusweg, Deichstraße, Egenbüttelweg, Elbstraße, Lülanden, Moorweg, Parnaßstraße und Rollberg folgen. 2020 sollen insgesamt 1400 Leuchtköpfe ausgetauscht werden, davon werden 1200 über den Projektträger Jülich, der Geld vom Bund vergibt, gefördert. „Wenn man Strom einspart, bekommt man pro Lampe einen Zuschuss“, erläutert Wedels Leitender Netzmanager Sven Oranienburg. In Wedel werde jede Lampe mit 20 bis 25 Prozent bezuschusst. Insgesamt wird das Projekt ungefähr eine Million Euro kosten. Bereits Ende Februar sollen die ersten 240 Straßenlaternen vollständig umgerüstet sein.

Im Vergleich mit anderen Städten ist Wedel spät dran

Mit dem Startschuss für die neuen LED-Leuchten ist Wedel verglichen mit anderen Städten und Gemeinden im Kreis Pinneberg jedoch ein Spätzünder. Woran liegt’s? „Deutsche Bürokratie“, sagt Bürgermeister Schmidt. So seien die Verfahren zur Beantragung der öffentlichen Förderung komplexer gewesen als ursprünglich gedacht. Gut eineinhalb Jahre habe es gedauert, bis der Antrag durchgegangen sei. Zuvor hatte die Stadt zudem den Betrieb der Straßenbeleuchtung an die eigens gegründete Stadtwerke Wedel Straßenbeleuchtungs- und Lichtsignalanlagen GmbH übertragen, bei der es innerhalb des Verfahrens einen Geschäftsführerwechsel gegeben habe. Das führte zu weiteren Verzögerungen. Aber: „Jetzt legen wir los.“

Neben den langfristig geringeren Stromkosten seien die neuen LED-Leuchten zielgerichteter und hätten eine „wesentlich bessere Ausleuchtung“, so Netzmanager Oranienburg. Die Leuchten begrenzten durch ihre Bauart den Lichtkegel besser, wodurch kein Licht in der Waagerechten oder Richtung Himmel abgestrahlt wird. Dennoch sei die Straße gut ausgeleuchtet. „Auch aus weiter Entfernung kann man super gut gucken.“ Durch die gezieltere Strahlung würden auch weniger Insekten angelockt: „LED ist nicht so sexy“, weiß Oranienburg. Der UV-Anteil der Lampen sei deutlich geringer. Da die neuen Lampen auch besser gegen eintretende Feuchtigkeit geschützt werden müssen als Leuchtmittel alter Bauart, ist es für Insekten zudem schwieriger, ins Innere der Leuchtkörper zu gelangen. Im Anschluss an den Austausch der Lampen sollen die Masten folgen, so Oranienburg. „Aber wir konzentrieren uns jetzt erst mal auf die Lampen.“