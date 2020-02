Wedel. Ambitionierte Klimaschutzziele hat sich die Stadt Wedel gegeben, doch nun fehlt die Fachfrau im Rathaus, die hilft, diese Ziele zu erreichen. Simone Zippel gibt nach drei Jahren ihre Arbeit als Wedeler Klimaschutzmanagerin auf. Zum 1. April tritt sie eine neue Stelle nahe ihres Heimatortes an.

Der Abgang wurde allerdings nicht von ihr oder der Stadtverwaltung verkündet, sondern vom Klimaschutzfonds. Der Zusammenschluss von engagierten Bürgern und Unternehmen stellt in einer vom Vorsitzenden Michael Koehn unterzeichneten Mitteilung eine Verbindung zur Haushaltsmisere der Stadt her.

Simone Zippel war im März 2017 als erste Klimaschutzmanagerin der Stadt vorgestellt worden. Die damals 28-Jährige hatte Geografie in Erlangen und Raumentwicklung in Dresden studiert. Erste Praxiserfahrung sammelte sie in China für die Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit. „Ohne sie geht es nicht, wenn wir unsere Klimaschutzziele umsetzen wollen“, sagte Bürgermeister Niels Schmidt bei ihrer Vorstellung.

Nun verweist Koehn auf die erhebliche finanzielle Schieflage der Stadt, die Zeit ohne Haushalt sowie die damit verbundene faktische Haushaltssperre. „Da ist es mehr als verständlich, wenn eine junge Frau am Anfang ihrer beruflichen Karriere ein gewisses Maß an Sicherheit anstrebt“, so der Vereinsvorsitzende. Der Klimaschutzfonds bedauert die Entscheidung, hat jedoch volles Verständnis. „Wir danken Simone Zippel für die geleistete Arbeit“, so Koehn.

Anfangs war Zippels Stelle mit 20 Stunden ausgestattet, mittlerweile ist es eine Vollzeitstelle. Durch eine Streichung würde Wedel so gut wie nichts einsparen. Ein großer Teil der Personalkosten schießt das Bundesumweltministerium zu. Hinzu kommen Spenden, die der Klimaschutzfonds bei Firmen und Bürgern eingesammelt hat. Die Stelle ist zudem nach der Aussage von Koehn für die kommenden zwei Jahre durch bewilligte Fördermittel gesichert.

Der erste Mann des Klimaschutzfonds weist auf die Entscheidung des Rates hin, den Klimanotstand für Wedel auszurufen. Und er mahnt weitere Bemühungen der Stadt an. „Klimaschutz ist heute keine ,freiwillige Leistung’ mehr, sondern Notwendigkeit!“, so Koehn.