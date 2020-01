Elmshorn/Itzehoe. Dass Krystian K. hochgefährlich ist, räumt selbst sein Verteidiger Jens Hummel ein. Dienstag befasste sich das Landgericht Itzehoe am zweiten Prozesstag erneut mit den beiden schweren Straftaten, die der 24-jährige Pole in Elmshorn begangen hat. Die Richter sollen prüfen, ob der Angeklagte ein Fall für die dauerhafte Unterbringung in der geschlossenen Psychiatrie ist. Das gestaltet sich jedoch schwierig – denn der Hauptzeuge ist verschwunden.

Das ist nur eines der Probleme, mit denen die Kammer konfrontiert ist. Alles beginnt damit, dass die Messerattacken bereits aus den Jahren 2016 und 2017 datieren, der Angeklagte jedoch erst im Juli 2019 von der Polizei verhaftet werden konnte. Folglich kämpfen viele Zeugen mit Erinnerungslücken. Eine weitere Schwierigkeit ist, dass viele Zeugen aus dem Trinker- und Drogenmilieu stammen und offenbar das Gericht scheuen wie der Teufel das Weihwasser.

Plärrendes Kind stört die Verhandlung

Am ersten Prozesstag vorigen Freitag waren nur drei der geladenen acht Zeugen gekommen, zwei davon wurden aus der Haft sowie einer geschlossenen Klinik vorgeführt. Nach den anderen ließ Richter Werner Hinz die Polizei suchen. In zwei Fällen führte das zum Erfolg. Die anderen drei Zeugen sollten die Beamten am Dienstag „nachliefern“. Das gelingt jedoch nicht komplett. Ausgerechnet Dawid K., den der Angeklagte am 17. Februar 2017 in Hainholz auf offener Straße nach einem Streit niedergestochen und schwer verletzt haben soll, fehlt. „Er ist vermutlich in Polen bei seiner Oma“, sagt Ewelina K., die Ex-Frau des Opfers. Sie hat das damalige Geschehen aus dem Küchenfenster beobachtet, jedoch nach eigenen Angaben kaum noch Kontakt zum einstigen Partner.

Polizisten haben die junge Frau beim Landgericht abgeliefert – nebst ihrem zweijährigen Sohn, für den es keine andere Betreuungsmöglichkeit gab, und Opa Robert C., der ebenfalls als Zeuge gehört werden soll. Während Ewelina K. auf Polnisch ihre Aussage macht und ein Dolmetscher übersetzt, brüllt das Kind auf dem Flur herum. Richter Hinz lässt es hereinholen. In der Folge unterbricht der Junge immer wieder die Verhandlung, plärrt herum, läuft raus, kommt wieder rein. Nach mehr als einer Stunde platzt Verteidiger Hummel der Kragen. Die Verhandlung wird unterbrochen, das im Gericht vorhandene Spielzimmer für kindliche Zeugen geöffnet und eine weitere Betreuung organisiert.

K. habe sein Kind als Satan und Dämon bezeichnet

Nun kann Ewelina K. aussagen, dass der Angeklagte etwas in der Hand hatte. „Ich kann nicht einhundertprozentig sagen, dass es ein Messer war.“ Ihr Ex-Mann habe diverse Stiche davongetragen, im Gesicht, an der Hüfte, am Bein. „Einer war so tief, da konnte man den Finger reinstecken.“ Sie habe eigentlich keinen Kontakt mehr zu Krystian K. gewollt, so die Zeugin. „Früher war er freundlich, da konnte man normal kommunizieren. Doch zuletzt hat er seine Freundin mit dem Messer geschnitten, noch heute kann sie zwei Finger nicht bewegen.“ Er habe sein Kind als Satan und Dämon bezeichnet. „Seine Freundin hat bei mir übernachtet, weil sie Angst vor ihm hat.“

Robert C. wird am Nachmittag als zweiter Zeuge gehört. Vorher wird er auf Staatskosten nochmals zu einer Wohnung in Elmshorn chauffiert, wo er seine Tabletten wegen seiner Suchterkrankung vergessen hat. Der 47-Jährige soll gemeinsam mit dem Angeklagten am 26. April 2016 gewaltsam in die Wohnung eines Bekannten eingedrungen sein, um Geldschulden einzutreiben und die Freundin des Mannes dazu zu bewegen, eine Strafanzeige zurückzuziehen. Die Situation eskalierte laut Anklage derart, dass Krystian K. mit einem mitgebrachten Kuhfuß auf beide Personen eingedroschen hat. Robert C., der für seine Beteiligung bereits rechtskräftig verurteilt ist und daher aussagen muss, beruft sich auf Erinnerungslücken – und auf den harten Alkohol, der angeblich in Strömen geflossen ist.

Wo kam der Kuhfuß her?

Erst auf Nachfrage räumt er ein, dass der Angeklagte zumindest den Wohnungsinhaber mit dem Kuhfuß geschlagen hat. Mitgebracht hätten sie den Kuhfuß aber nicht. „Ich weiß nicht, wo der herkam.“ Auch Pfefferspray habe der Angeklagte in der Wohnung versprüht. Die Frau habe er jedoch nicht angerührt. „Die ist im Treppenhaus gestürzt.“

Die Kammer will nun versuchen, den letzten fehlenden Zeugen im polnischen Badeort Misdroy aufzuspüren. Das Verfahren wird fortgesetzt.