Elmshorn. Im Kampf gegen die Folgen der Erderwärmung legen die Grünen in Elmshorn den anderen Fraktionen einen Klimaschutz- und Nachhaltigkeitsmasterplan 2020 vor, den das Stadtverordneten-Kollegium beschließen soll. Die Stadt Elmshorn würde sich damit zum Ziel setzen, die Treibhausgasemissionen in Verkehr, Wirtschaft, Privathaushalte und öffentliche Liegenschaften drastisch zu senken und bis 2035 klimaneutral zu werden. Die Grünen hatten im Oktober bereits den Klimanotstand für Elmshorn ausgerufen, um aufzurütteln. Nun soll es verbindlicher werden.

„Ein weiter so geht für Elmshorn nicht. Wir wollen gemeinsam mit den anderen Fraktionen einen Leitfaden erstellen, der Klimaschutzbelange in der städtischen Planung und Umsetzung berücksichtigt“, sagt Grünenpolitikerin Sonja Kindlein, die gemeinsam mit ihrem Parteikollegen Hinrich Höft federführend den Antrag für einen Klimamasterplan ausgearbeitet hat. Als Vorbild dient der Klimaschutzleitfaden der bayrischen Stadt Augsburg.

Elmshorns verkehrsbedingte CO2-Emissionen sind zu hoch

Die verkehrsbedingten CO 2 -Emissionen sind laut „Klimaschutzkonzept Elmshorn“ von 1995 bis 2007 um 15,8 Prozent von 91.700 Tonnen auf 106.300 Tonnen gestiegen (Pro-Kopf-Emissionen: etwa 2,18 Tonnen pro Jahr). Neuere Zahlen liegen nicht vor, von einer Trendumkehr ist jedoch nicht auszugehen, so dass vermutlich dieser Wert heute noch höher liegt. Damit liegt Elmshorn bei den verkehrsbedingten CO 2 -Emissionen deutlich über dem Bundesdurchschnitt (2007: 1,90 Tonnen pro Jahr).

„Hier sind also ganz besondere Anstrengungen erforderlich, zumal der Sektor Mobilität und Verkehr zu den von der Stadt beeinflussbaren Bereichen gehört“, sagt Höft. „Die Wissenschaft prognostiziert verheerende Folgen für die Natur und unsere menschliche Zivilisation.“ Die Auswirkungen des von Menschen gemachten Klimawandels seien in Form von Extrem-Wetterereignissen und deren Folgen bereits sichtbar. Auch Elmshorn müsse bei allen Handlungen den Klimaschutz in den Mittelpunkt stellen und mit gutem Beispiel vorangehen.

Sanierungen nur noch klimaneutral

Genau das sieht der Klimaschutzplan vor: Die Stadt Elmshorn soll für ihre kommunalen Liegenschaften eine weitgehende Klimaneutralität herstellen. Neubauten sollen klimaneutral in der Jahresbilanz sein oder als Plus-Energiegebäude erstellt werden, Sanierungsmaßnahmen im Hinblick auf höchstmögliche Energieeffizienz geplant und ausgeführt werden. „Klimaneutrales und energieoptimiertes Bauen ist das zukünftige Minimalziel“, sagt Höft. Ihm ist wichtig, dass Klimaschutz nicht mit Verzicht, Verlust, Verbot oder Resignation assoziiert wird, sondern positiv besetzt wird, etwa durch geringere Kosten, bessere Ernährung oder gestiegene Aufenthaltsqualität.

Die Grünen fordern die Verwaltung auf, Vorschläge zur Steigerung der energetischen Gebäudesanierung auszuarbeiten. „Diese fließen dann in den Gesamtaktionsplan ein“, sagt Höft. Es soll eine jährliche Sanierungsrate von 2,5 Prozent erreicht werden.

Flächenverbrauch begrenzen

Die Grünen fordern zudem, den Flächenverbrauch und die -versiegelung zu minimieren. „Wir müssen zusätzliche Regenwasserrückhaltung und Versickerungsflächen schaffen“, sagt er. Das gelte auch für Gewerbegebiete. Die Stadtentwässerung soll einen aktuellen Gesamtentwässerungsplan mit Vorschlägen zur jährlichen Steigerung der Regenwasserversickerungsquote vorlegen. Eine Übersicht der versiegelten Flächen auf öffentlichen und privaten Grundstücken soll erstellt und regelmäßig aktualisiert werden. Es sollen Anreize zu freiwilligen Entsiegelungen geschaffen werden.

Für die Grünflächen innerhalb der Stadt soll ein klimaneutrales und ökologisch ausgerichtetes Nutzungskonzept entwickelt werden. Bäume sollen für ein besseres Stadtklima sowie der Speicherung von CO 2 sorgen, urbaner Gartenbau und Blühwiesen für mehr Insektenfreundlichkeit und Artenvielfalt.

Mobilitätskonzept soll helfen

Eine weitere Forderung: Die Stadt unterstützt die Gründung von Bürgerenergiegenossenschaften, möglichst unter Beteiligung der kommunalen Unternehmen wie Stadtwerke und Sparkasse als Beitrag zu mehr sozialer Gerechtigkeit. „Auch Bürger mit geringem Einkommen können sich als Genossenschaftsmitglied aktiv an der Energiewende beteiligen“, sagt Höft. Die Stadtwerke sollen als Klimaschutzmotor fungieren. Oberstes Ziel seien Energieeinsparungen, -effizienzsteigerungen und Investitionen im Ausbau regionaler regenerativer Energieerzeugungsanlagen. Für den Umbau der Strom- und Wärmeversorgung auf regenerative Energien seien Kooperationen mit Umlandgemeinden erwünscht, so der Politiker.

Ein Mobilitätskonzept soll entwickelt werden mit dem Hauptziel, verkehrsbedingte CO 2 -Emissionen zu vermindern durch weniger Autos auf den Straßen, mehr ÖPNV und einer Erweiterung des Radwegenetzes.

„Wir möchten, dass sich die Stadt Elmshorn verpflichtet, umgehend bei jeglichen Entscheidungen die Auswirkungen auf das Klima zu berücksichtigen und Lösungen bevorzugen, die sich positiv auf Klima-, Umwelt- und Artenschutz auswirken“, sagt Kindlein. Bürgermeister Volker Hatje solle dafür ein neues, zentrales, ressortübergreifendes Amt im Baudezernat schaffen, bestehend aus Klimaschutzmanagement, Energiemanagement und Nachhaltigkeit nach dem Vorbild eines integrierten Managementsystems. „Das zentrale kommunale Energie- und Klimaschutzmanagement soll künftig gleichwertig gegenüber den anderen Ämtern die Zukunftsaufgaben wahrnehmen“, sagt Höft. Das neue Amt „Zentrales Energie- und Klimaschutzmanagement“ sei direkt dem zweiten Stadtrat Lars Bredemeier zu unterstellen.

Bürger, Politik, Betriebe und Verwaltung bringen Ideen ein

Die Grünen wollen für Elmshorn das Energie- und Klimaschutzmanagementsystem „European Energy Award“ (EEA) einführen. Höft schätzt die Kosten für vier Jahre auf 20.000 Euro. Verbindliche und ambitionierte Klimaziele werden durch Vertreter aus Verwaltung, Politik und einer öffentlichen Beteiligung – einem Energieteam – entwickelt, beschlossen, umgesetzt und in den vierteljährlich stattfindenden Sitzungen des EEA-Energieteams auf ihre Wirksamkeit geprüft. Zu den Sitzungen sollen Experten von nichtstaatliche Organisation eingeladen werden. Auf Basis des Klimaschutzmasterplanes, des European Energy Awards, der DIN 50001 würde die Stadt jährlich ein „Gesamtaktionsplan“ zur Erreichung der Klimaziele erstellen. Bei der Vergabe öffentlicher Aufträge würden Dienstleister und Lieferanten, die über ein Energiemanagementsystem DIN 50001 verfügen oder nachweislich die Leitlinien umsetzen und in der Region ansässig sind, bevorzugt.

Weitere Aktionen sollen durch die Beteiligung der Bürger, den Fraktionen und der Stadtverwaltung sowie kommunaler Unternehmen bis zum 1. März definiert und im Gesamtaktionsplan berücksichtigt werden. Die Stadt soll den Bürgern ermöglichen, sich über Initiativen und Workshops mit eigenen Vorschlägen zum Klima- und Umweltschutz- sowie zur Nachhaltigkeit einzubringen.

Beim ersten Fraktionstreffen in diesem Jahr am Dienstag, 14. Januar, von 19 Uhr an im Grünen-Büro, Mühlenstraße 2, geht es um den Stadtumbau und -entwicklung sowie den Verkehr in Elmshorn. Zum Ideenaustausch ist der zweite Stadtrat Lars Bredemeier, Leiter des Baudezernats geladen.