Quickborn/Ellerhoop. Nach der Verunreinigung des Trinkwassers in Quickborn und Umgebung geben die Stadtwerke eine erste Entwarnung. Eine weitere Beprobung sowie eine angelegte Bakterienkultur weisen keinerlei Keimbelastung mehr auf. Vorsorglich ist eine dritte Probenserie vorgenommen worden. Die Ergebnisse liegen am 30. Dezember vor. Bis dahin gilt noch die Anordnung der zuständigen Kreisbehörde, die ein Abkochen des Wassers vor einer Nutzung verfügt hat.

Diese Anordnung gilt seit 23. Dezember – und zwar für Quickborn und die Gemeinden Bevern, Bullenkuhlen, Hemdingen, Bilsen, Alveslohe, Heede, Langeln, Seeth-Ekholt, Ellerhoop und Ellerau, sofern das bezogene Wasser von den Stadtwerken Quickborn stammt. Wie das Unternehmen auf seiner Homepage mitteilt, waren im dortigen Wasserwerk 13 Proben entnommen worden. Vier davon wiesen einen leicht erhöhten Keimwert auf.

Keim im Wasser gefunden

Gefunden wurde ein Keim namens Serratia Liquefaciens, der gemessene Wert war sehr niedrig. Es handelt sich um ein Stäbchenbakterium, das weltweit in allen Arten von Medien vorkommt. Es gilt für die meisten Menschen als völlig harmlos. Bei Personen mit einem geschwächten Abwehrsystem sowie bei Neugeborenen können jedoch schwere Infektionen die Folge sein.

Daher hat die Kreisbehörde verfügt, dass sämtliche betroffenen Haushalte das Wasser einmalig sprudelnd aufkochen und dann langsam über mindestens zehn Minuten abkühlen lassen sollten – beispielsweise unter Nutzung eines Wasserkochers. Zur Nahrungszubereitung, zum Zähneputzen und zur Reinigung offener Wunden sollte nur abgekochtes Leitungswasser oder alternativ stilles Wasser aus dem Handel verwendet werden. Zum Duschen und Baden könne das Leitungswasser ohne Einschränkungen genutzt werden.

Proben vom 23. Dezember waren unauffällig

Laut Stadtwerken wurden weitere Proben am 23. Dezember genommen, diese waren ebenso wie eine extra angelegte Bakterienkultur negativ. Sollte auch die dritte Probenserie keine Keimbelastung mehr ergeben, könnte das Abkochgebot aufgehoben werden.

Dass es auch länger dauern könnte, zeigt der Fall der Wassergenossenschaft Ellerhoop. Für die 250 angeschlossenen Haushalte hatte der Kreis bereits im September ein Abkochgebot erlassen, weil ebenfalls eine Verkeimung festgestellt worden war. Ursächlich waren defekte Dichtungen an Brunnenkopf eines der beiden Brunnen. Die Reparatur des Brunnenkopfes startete Anfang November. Weil in der Folge nur noch ein Brunnen zur Wasserlieferung genutzt werden konnte und daher die Wasseraufbereitung nicht mehr in der sonst üblichen Weise möglich war, stieg der Mangangehalt in dem Wasser deutlich über den zulässigen Grenzwert an.

Am 25. November ordnete der Kreis an, dass dieses Wasser auch nach dem Abkochen nicht für Lebensmittelzwecke genutzt werden darf. Diese Nutzungsuntersagung besteht auch derzeit noch. Allerdings ist laut Mitteilung der Wassergenossenschaft der reparierte Brunnen seit dem 20. Dezember wieder ans Netz gegangen ist. Das Wasser sei keimfrei und der Mangangehalt sinke, sodass das Wasser in Kürze wieder uneingeschränkt genutzt werden könne.