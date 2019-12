Schenefeld. Für das Stadtzentrum Schenefeld ist es ein Vermietungserfolg, für die Einwohner in Schenefeld und Umgebung eine Bereicherung: Auf zwei Etagen entsteht in dem Shoppingcenter ein Fitnessstudio der Superlative. Die Eröffnung auf 1600 Quadratmetern ist für den Sommer 2020 vorgesehen, der Betreiber SportsClub aus Hamburg investiert bis dahin eine Millionensumme.

„Das Stadtzentrum ist für mich ein Ort der Begegnung, und das große Einzugsgebiet ist für mich absolut reizvoll“, sagt Alexander Sosa, der hinter dem Konzept SportsClub steht. Schenefeld wird der achte Standort der Gruppe – nach Schwarzenbek, Ahrensburg, Lütjenburg, Wittenberge, Bad Segeberg, Buchholz und Bergedorf, wo der Club auch in einem Einkaufszentrum sitzt.

Fläche war seit 2012 noch nie vermietet

In Schenefeld wird er in den 2012 eingeweihten Erweiterungsbau des Stadtzentrums einziehen – und zwar im ersten Stock über den Rewe-Markt. Diese Fläche befand sich noch im Rohbau. Sie wird durch eine ebenfalls bisher noch nicht „bespielte“ Fläche in der zweiten Etage ergänzt, sodass insgesamt ein Areal von 1600 Quadratmetern zur Verfügung steht.

Auf dieser Fläche hatte sich Centermanagerin Songül Aksu lange ein Fitnessstudio gewünscht. Vor einigen Monaten war sie schon einmal mit der Kette Cleverfit nahezu handelseinig, ehe die Verhandlungen abgebrochen worden waren. Nun ist die Centermanagerin „sehr glücklich über den Abschluss des Mietvertrages mit Herrn Sosa“. Songül Aksu: „Wir freuen uns diesmal besonders auf den Sommer, wenn das Fitnessstudio seine Türen für unsere Kunden und Besucher und natürlich auch Mitarbeiter öffnet.“

Bis zu 200 Kurse geplant

Die Besucher erwartet ein Ambiente mit edlen Materialien, ein Wellness- und Spa-Bereich mit mehreren Saunen sowie die neuesten Trainingsgeräte mit TV-Monitoren inklusive Netflix-Anbindung. Ein vielfältiges und sehr umfangreiches Kursprogramm mit bis zu 200 Kursen inklusive Pilates, Yoga und Faszientraining und ein gut ausgebildetes Trainerteam sind ebenfalls Standard.

Wichtig ist Alexander Sosa auch die zukünftige Zusammenarbeit mit Schulen und Vereinen, Ärzten und Physiotherapeuten, denn sein Ziel ist es, „Menschen mit Spaß zu mehr Bewegung und damit zu einer gesünderen Lebensweise zu motivieren“. Damit können Interessierte bald zumindest gedanklich anfangen: Während der Bauphase bietet der Anbieter ein Vorzugsangebot an, das eine Ersparnis von etwa 50 Prozent auf den Normaltarif bringt.

Nach wie vor befinden sich die meisten Leerstände im ersten Stock des Einkaufszentrums. Mit 1200 Quadratmetern liegt die größte brachliegende Fläche im Eingangsbereich zum Parkhaus hin, wo Medimax bis Herbst 2018 Elektronikartikel verkauft hat. Dort sollte das Discountwarenhaus Woolworth einziehen. Aktuell laufen bezüglich der Fläche weitere Verhandlungen.