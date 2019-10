Schenefeld. Ein Jahr lang wurde hinter den Kulissen hart gerungen, jetzt liegt der überarbeitete Entwurf für den neuen Schenefelder Stadtkern vor. Der Stadtentwicklungsausschuss stimmte mit zehn Ja-Stimmen und einer Gegenstimme, die von Herbert van Gerpen (Grüne) kam, für eine öffentliche Vorstellung der Pläne. Sie wird voraussichtlich Anfang 2020 stattfinden.

Wer das Original-Konzept, das von Landschaftsarchitektin Kerstin Liesecke und Stadtplaner Bernd Müller aus Hannover stammt, mit den überarbeiteten Plänen vergleicht, sieht auf den ersten Blick nur wenige Unterschiede. Mit einigen Dingen, wie etwa die massive Bebauung entlang der LSE, haben sich die Politiker nach anfänglichem Zögern angefreundet. So sieht der neue Masterplan eine viergeschossige Bebauung entlang der LSE vor, die zur Düpenau hin auf drei Etagen abfällt.

„Wir haben den Abstand der Baukörper zur Düpenau hin verändert“, sagt Stadtplaner Ulf Dallmann. Im Bereich des Osterbrooksweges rücken die Gebäude 50, an der Industriestraße 20 Meter weit ab. Auch sei nun geplant, ein Wäldchen an der Industriestraße im Gegensatz zum ersten Entwurf nicht anzutasten. Dallmann: „Das Wäldchen genießt Schutz, sodass an dieser Stelle vermutlich keine Bebauung realisierbar ist.“

Überarbeitet wurden auch die Pläne für das Altmann-Gelände am Kiebitzweg zwischen Stadtzentrum und Feuerwache, das von der Lukas Bauprojekt GmbH erworben worden ist. Bisher hatten Stadt und Investor keine Einigung über die Verwertung des einen Hektar großen Areals erzielt. „Die Gebäudeanordnung auf dem Gelände wurde geändert. Wir werden jetzt an den Investor herantreten, um das mit ihm zu besprechen“, so Dallmann weiter.

Eine weitere Änderung betrifft den Eingangsbereich der Stadt, wenn man auf der LSE aus Richtung Pinneberg kommt. Hier wurde, wie es Dallmann ausdrückt, „das bauliche Tor zur Stadt akzentuiert“. Spricht, die Gebäudekörper wurden so verändert, dass Autofahrer sofort erkennen sollen, dass sie sich im innerstädtischen Bereich befinden. Die LSE wird im innerstädtischen Bereich zwar vierspurig bleiben, jedoch die Fahrtrichtungen durch mehrere Baumreihen getrennt. Auch zu den Geh- und Radwegen kommt eine trennende Baumreihe. So soll eine Verkehrsberuhigung gefördert und optisch ein grüner Stadtkern hergestellt werden.

Ein mehr als 14 Hektar großes Gelände in der Stadtmitte ist seit Ende 2016 als Sanierungsgebiet ausgewiesen. Hier soll langfristig der neue Stadtkern entstehen. Herzstück ist ein Bürgerzentrum auf dem Holstenplatz. Geplant sind Ausgaben von 24 Millionen Euro.