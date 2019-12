Halstenbek/Itzehoe. Auf das ihm zustehende letzte Wort verzichtet Emil H. – und auch das Urteil der Schwurgerichtskammer des Landgerichts Itzehoe verfolgt er wenig später wort- und regungslos. Der 38 Jahre alte Armenier, der am 10. Oktober 2018 in Halstenbek einen Kontrahenten niederstach und lebensgefährlich verletzte, muss vier Jahre und drei Monate in Haft. Mit diesem Richterspruch endet am Dienstag ein quälend langer Prozess, der bereits am 11. April begonnen hatte.

Am letzten Verhandlungstag ging es zur Abwechslung einmal schnell. Der Angeklagte wollte nichts mehr sagen – und auch sein Verteidiger Philipp C. Gerigk fasste sich kurz. Gerade einmal eine Stunde dauerte sein Plädoyer, das mit einem Antrag auf Freispruch endete. Der Anwalt, der mehrfach scharfe Kritik am Gericht äußerte, sieht eine Notwehrsituation als gegeben an. Die Vorsitzende Richterin Isabel Hildebrandt, die eine Stunde lang das Urteil begründete, sieht das wie ihre Richterkollegen anders.

Verteidiger brachte noch einen Befangenheitsantrag ein

Auch laut Staatsanwältin Maxi Wantzen liegt keine Notwehrlage vor. Sie hatte bereits vorigen Mittwoch plädiert – nachdem schon fast zehn Stunden Verhandlung vorausgingen. Verteidiger Gerigk hatte zuvor fünf Beweisanträge gestellt, die allesamt abgelehnt wurden. Auch einen weiteren Befangenheitsantrag gegen das Gericht brachte der Jurist ein, der ebenfalls erfolglos blieb. Bereits Mitte Juni hatte Gerigk seinen ersten, ebenfalls erfolglosen Antrag auf Befangenheit gegen die Kammer gestellt. Es sollte nicht der einzige bleiben. Schon zu diesem Zeitpunkt waren alle vom Gericht geladenen Zeugen abgearbeitet, auch die Sachverständigengutachten lagen vor. Seit Mitte Juni waren die Verfahrensbeteiligten nur noch mit Beweisanträgen des Verteidigers befasst, die dieser quasi wie am Fließband stellte.

Staatsanwältin Wantzen beantragte für Emil H. dreieinhalb Jahre Haft wegen gefährlicher Körperverletzung. Angeklagt war ein versuchter Totschlag. Der 38-Jährige habe laut Staatsanwältin zwar mit Tötungsvorsatz gehandelt, sei jedoch von der Tat zurückgetreten. Das sahen die Richter genauso, die in ihrem Urteil den Strafantrag der Staatsanwältin um neun Monate übertrafen.

Für das Opfer bestand akute Lebensgefahr

„Der Angeklagte hätte weiter zustechen können, hat es aber nicht getan“, erläuterte Hildebrandt. Für Emil H. sei zu diesem Zeitpunkt nicht erkennbar gewesen, wie schwer verletzt das Opfer Gennadij E. (35) durch die zwei bereits erfolgten Messerstiche in den Oberkörper war. Beide Stiche trafen die Brusthöhle, in der Folge kollabierten beide Lungenflügel. „Für das Opfer bestand akute Lebensgefahr“, so Richterin Hildebrandt. Nur wegen der schnellen Versorgung durch den Notarzt und einer Operation im Universitätsklinikum Eppendorf habe Gennadij E. überlebt. Hildebrandt: „Der Angeklagte hat billigend in Kauf genommen, dass das Opfer sterben könnte.“

Die Bluttat hatte sich am 10. Oktober vergangenen Jahres gegen 17 Uhr in einer Kleingartenanlage in der Straße Am Hollen abgespielt, wo sich der Angeklagte, das spätere Opfer und mehrere Bekannte für ein Trinkgelage trafen. Emil H. war dort gegen Mittag eingetroffen, Gennadij E. kam später nach einem Anruf des Angeklagten dazu. Beide hatten noch eine Rechnung offen und gerieten schnell in Streit.

Täter hatte 1,78 Promille

Gennadij E., bei dem 1,96 Promille Alkohol festgestellt worden waren, stand schließlich auf, „um den Streit mit Fäusten zu klären“, so die Richterin. Emil H. (1,78 Promille) folgte, hatte sich jedoch zuvor heimlich ein Messer aus dem Besteckkasten genommen und in seiner hinteren Hosentasche versteckt. „Keiner der Anwesenden hat das bemerkt. Wir gehen davon aus, dass der Angeklagte das Messer an sich nahm, weil er es auch einsetzen wollte“, erklärte Hildebrandt.

Zum weiteren Verlauf gibt es unterschiedliche Versionen. Emil H. behauptet, Gennadij E. habe ohne den Kampf zu eröffnen plötzlich zugeschlagen. Er habe dem Schlag ausweichen können und dem Kontrahenten selbst einen Schlag ins Gesicht versetzt. Dieser habe ihn dann umklammert und in den Schwitzkasten genommen, sodass ihm die Luft wegblieb. Weil er zu ersticken drohte, habe er das Messer gezogen und zugestochen. Gennadij E. behauptet, Emil H. habe den ersten Schlag gelandet, er habe den Kontrahenten umarmt und zu Boden gezogen.

Richterin hält Aussage des Opfers für glaubhaft

Richterin Hildebrandt bezeichnete die Ausführungen des Opfers als „glaubhaft“, Verteidiger Gerigk als Lüge. „Die Unwahrheit des Zeugen unterstellt die Kammer als wahr.“ Gerigk hatte mehrfach gefordert, das Geschehen im Gerichtssaal nachstellen zu lassen. Der Angeklagte sei deutlich kleiner als das Opfer, jedoch 20 Kilogramm schwerer. Er lasse sich kaum durch ein bloßes Umarmen zu Boden ziehen. Die Kammer lehnte eine Nachstellung des Kampfes ab, weil es sich um ein dynamisches Geschehen gehandelt habe und es zum Verlauf unterschiedliche Darstellungen gäbe. Hildebrandt: „Das würde keine Beweiskraft entfalten.“

Nachgegangen sind die Richter dem Ansinnen des Verteidigers, die Oberbekleidung des Opfers auf Speichelreste und DNA-Spuren des Angeklagten zu untersuchen. Dies sollte beweisen, dass Emil H. tatsächlich in den Schwitzkasten genommen wurde. Gefunden wurde nichts. „Die Verteidigung hat sich da in eine Sackgasse verrannt“, befand Hildebrandt. „Dass nichts gefunden wurde, heißt nicht, dass es nicht so gewesen sein kann“, konterte Gerigk. Er befand, Gericht und Staatsanwaltschaft hätten ihre Amtsaufklärungspflicht verletzt und kein Interesse an der Wahrheitsfindung gezeigt. Gerigk: „Wir werden auf jeden Fall gegen das Urteil Revision einlegen.“