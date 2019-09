Prozess: Urteil zum Messerstecher von Halstenbek vertagt

Halstenbek/Itzehoe.. Noch immer gibt es kein Urteil im Prozess gegen Emil H., der sich bereits seit Anfang April vor dem Landgericht Itzehoe wegen versuchten Totschlags verantworten muss. Am Montag sollten die Plädoyers im Fall des 38-Jährigen gehalten werden, der schon im Oktober 2018 einen 35-Jährigen Saufkumpanen niedergestochen haben soll. Doch auch dieser Verhandlungstag ging weder mit Plädoyers noch mit einem Urteil zu Ende. Der Prozess wurde auf den 20. September vertagt.

Bekanntlich hatte der Angeklagte, ein gebürtiger Armenier, bereits eingeräumt, am 10. Oktober 2018 in einer Kleingartenanlage in Halstenbek mit mehreren Bekannten ein Saufgelage abgehalten zu haben. Dabei sei er stark alkoholisiert mit dem ebenfalls volltrunkenen Gennadij E. (35) in Streit geraten, in dessen Folge es zu einer körperlichen Auseinandersetzung kam. Der Angeklagte soll zum Messer gegriffen und seinen Kontrahenten durch zwei Stiche lebensgefährlich verletzt haben.

Verteidigung pocht auf Notwehr und somit Freispruch

Unklar bleibt die rechtliche Einordnung. Während die Staatsanwältin einen versuchten Totschlag angeklagt, haben die Richter bereits signalisiert, sich auch eine Verurteilung wegen gefährlicher Körperverletzung vorstellen zu können. Die Verteidigung dagegen pocht darauf, dass Emil H. angegriffen wurde und in Notwehr handelte, also freizusprechen ist. Um dies zu erreichen, wurden etliche Beweisanträge formuliert. Am Montag wurde ein Sachverständiger zu einem Gutachten gehört, das beweisen soll, dass sich die Tat auch im Sinn der Verteidigung abgespielt haben könnte.