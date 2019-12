Pinneberg. Nach einem guten Vierteljahrhundert ehrenamtlichen Engagements erhalten Heike Schoppa und ihr engagiertes Team am heutigen Dienstagabend in Kiel die Museumszertifizierung für das Deutsche Baumschulmuseum. Die deutschlandweit einzigartige Institution in Pinneberg ist damit eines von sechs Häusern im Land Schleswig-Holstein, die 2019 dieses wichtige Prädikat bekommen. Im Kreis besitzen es nur noch das Elmshorner Industriemuseum und das Pinneberg Museum.

Es ist ein Gütesiegel für zunächst fünf Jahre, „aus meiner Sicht ein Wahnsinnsding und ein Qualitätsnachweis“, sagt Schoppa, die große Freude darüber empfindet, dass die Arbeit dort jetzt eine neue Art der Wertschätzung erfährt. Ausgezeichnet werden neben dem Deutschen Baumschulmuseum das Stadtmuseum Schleswig, das Künstlermuseum Heikendorf-Kieler Förde, das Dr. Carl-Häberlin-Friesen-Museum, das Museum der Landschaft Eiderstedt und das Kieler Stadt- und Schifffahrtsmuseum.

Erst nach einem intensiven Jahr, in dem die jeweilige Institutionen, die sich dafür beworben haben, die Anforderungen erfüllen mussten, entscheidet eine museale Fachjury über die Vergabe. Dazwischen liegen Beratungsgespräche in den Museen, die Entwicklung von Maßnahmenplänen, die Teilnahme an einem Fortbildungsprogramm mit sechs Pflichtseminaren, ein umfassendes Konzeptes und Leitbild muss eingereicht werden, und die Teilnahme an jährlichen Netzwerktreffen ist Pflicht. Träger der Zertifizierung für Schleswig-Holstein ist das Nordkolleg in Rendsburg.

Kreis, Halstenbek, Rellingen und Pinneberg geben Geld

„Zu unserem 25-jährigen Bestehen haben wir uns in diesem Jahr bemüht, an die Politik heranzutreten, damit dem Lob vielleicht auch Taten folgen“, sagt die Leiterin und promovierte Historikerin Heike Schoppa. Der Erfolg: Der Kreistag und die Kommunen Halstenbek, Rellingen und Pinneberg teilen sich jetzt die Fixkosten für Miete, Versicherung und Energie. „Das gibt uns die Freiheit, das Geld, das wir einwerben, anders vergeben zu können“, sagt Schoppa. „Mit dem Gütesiegel haben wir eine ganz andere Position, wenn es darum geht, Projektgeld einzuwerben. Wir hoffen, dass wir auf diese Weise besser zurande kommen und dass ansatzweise auch eine Leitungsstelle bezahlt werden kann.“

Denn tatsächlich arbeitet Heike Schoppa mit viel Herzblut seit sechs Jahren komplett ehrenamtlich mindestens 20 Wochenstunden – genauso wie ihre Vorgängerin, die Museumsgründerin Hildegard Lunau das die ganze Zeit zuvor getan hatte. Bis jetzt hatte Heike Schoppa für die gut 20.000 Euro Fixkosten und die Finanzierung von Ausstellungen, Ausstattung, Gestaltung oder Reparaturen (macht etwa 10.000 Euro oben drauf) bis zu 40 Unterstützer aktiviert, zum größten Teil Baumschulen aus der Region.

Der Förderverein des Museums hat rund 190 Mitglieder. Zurzeit arbeitet Heike Schoppa an der nächsten Ausstellung, die im Frühjahr 2020 eröffnet wird. Darin geht es um das nachhaltige Pflanzen vom Bäumen und die Frage, ob die gerade neu entstehenden Aktionen und Initiativen zur Baumpflanzung auch fachgerecht und sinnvoll umgesetzt werden. Die alten Bäume etwa seien besonders wichtig für den Klimaschutz, „wir haben aber mittlerweile damit zu tun, dass Bäume hier meist gar nicht mehr so alt werden“, stellt sie fest. Also behandelt die Ausstellung Aufzucht, passende Standorte und Pflege neu gepflanzter Bäume, aber auch symbolische, mystische, emotionale und kulturelle Aspekte des Waldes kommen zum Tragen – über einen kleinen Ausflug in die Kunst. „Das ist ein spannendes Thema, das gut vorbereitet werden muss“, sagt Heike Schoppa dazu.

Über das Museumszertifikat sollen Einrichtungen wie das Deutsche Baumschulmuseum in ihrer Weiterentwicklung unterstützt, gestärkt, wettbewerbs- und zukunftsfähig gemacht werden. „Hier geht es darum, Werte zu vermitteln. Die Bedeutung von Grün und Natur für die Menschheit und die Arbeit mit Pflanzen sind unser Thema“, sagt die Historikerin. Immer weniger Menschen leben und arbeiten schließlich mit der Natur, „umso wichtiger ist es, diesen Teil der Menschheitsgeschichte gegenwärtig zu halten“, sagt die Museumsfrau.

Schon jetzt kommen in den sechs wärmeren Monaten, in denen das Baumschulmuseum geöffnet hat, knapp 2000 Besucher im Jahr, davon rund 500 Kinder, denn Heike Schoppa legt viel Wert auf Umwelterziehung. Deshalb baut sie jedes Jahr Stationen für spielerisches, haptisches und visuelles Lernen. Was Kinder bei ihr lernen, möchte sie begreiflich machen, „begreiflich ist hier wörtlich gemeint, denn vieles lässt sich besser verstehen, wenn wir nicht nur sehen, hören, lesen, sondern auch riechen, schmecken und berühren dürfen“, so Schoppa. Das Deutsche Baumschulmuseum sei darüber hinaus eine Kultureinrichtung, die sich mit grundlegenden Fragen des menschlichen Lebens und Überlebens beschäftige.

Die Museumszertifizierung erfordert zudem neue Bedingungen, für deren Erfüllung ihr noch die ehrenamtlichen Leute fehlen: Wer das Qualitätssiegel erhält, muss nämlich die Öffnungszeiten erweitern und mindestens 100 Tage im Jahr offen haben. Ehrenamtliche, die Interesse haben, schreiben an: info@baumschulmuseum.de oder melden sich telefonisch unter der Nummer 04101/55 30 85 (Anrufbeantworter).