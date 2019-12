Halstenbek. An der Grundschule Bickbargen in Halstenbek tut sich eine Menge. Mit Millionenaufwand lässt die Gemeinde derzeit in mehreren Etappen das 1974 und 1975 errichtete Gebäude modernisieren. Die Umgestaltung des Schulwaldes kostet „nur“ 22.000 Euro, ist aber nicht weniger wichtig.

Am Donnerstag durften die ersten Kinder nach einem Monat Sperrung ihren Schulwald wieder betreten. In dieser Zeit ist der dortige Teich erneuert worden. Er war derart verschlammt, dass eine Nutzung nicht mehr möglich war. Zudem wurde der Holzsteg als nicht mehr verkehrssicher eingestuft, sodass keine naturpädagogische Arbeit mehr erfolgen konnte.

Nun wurden Sträucher zurückgeschnitten und eine neue Teichfolie sowie Steinaufschüttungen mit Tief- und Flachwasserzonen eingebaut. Auch über zusätzliche Wasserpflanzen können sich die Kinder freuen. Die Schnecken und Frösche wurden für die Bauzeit in Wassercontainer umgesiedelt, sie haben inzwischen die Teichanlage wieder in Besitz nehmen können. Auch ein neuer Steg ist bereits eingebaut, zudem wurde eine zusätzliche Beobachtungsplattform für das Teichleben errichtet.

„Wir sind sehr froh, dass wir diesen Schulwald haben dürfen. Damit haben wir anderen Schulen etwas voraus“, sagt Schulleiterin Nicole Samuel. Klassenlehrerin Katrin Schmitz, die mit ihrer 1b jeden Dienstag Unterricht im Schulwald mit den zwei Outdoor-Klassenzimmern abhält, überreichte gemeinsam mit den Kindern dem Bürgermeister Claudius von Rüden und den beteiligten Firmen kleine Dankesbriefe. „Haltet die Wege sauber und macht möglichst viele Entdeckungen in der Natur“, so der Verwaltungschef.

Die Schulsozialarbeiterin Frauke Pflüger, die sich sehr für den Erhalt des Schulwalds einsetzt, bedankte sich wie die übrigen Vertreter der Schule bei der Bürgerstiftung Bruno Helms, die das Projekt mit 6000 Euro unterstützt hat. Auch der Verein Pinneberger Baumschulland ist im Boot. „Wir sehen das als Pilotprojekt und wollen den Kindern vermitteln, dass es mehr gibt als Stein, Beton und Glas, nämlich Umwelt und Natur“, so Vereinschef Frank Schoppa.

Die Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gibt 2000 Euro, die für weitere Aufforstungen genutzt werden. 2020 soll damit begonnen werden, den Schulhof neu zu gestalten. Das dauert bis 2022 und soll 760.000 Euro kosten. Auch ist noch ein Erweiterungsbau vorgesehen, der ursprünglich mit 1,3 Millionen Euro kalkuliert war. Hier hat die Ausschreibung erhebliche Mehrkosten ergeben, die der klammen Gemeinde weh tun..