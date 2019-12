Kreis Pinneberg. Im Kreis Pinneberg soll ein Gründer- und Technologiezentrum (GTZ) für Existenzgründer, Start-ups, kreative Köpfe und innovative Unternehmen entstehen. Der Wirtschaftsausschuss des Kreistages hat jetzt einstimmig die Kreisverwaltung in Zusammenarbeit mit der Wirtschaftsförderungsgesellschaft WEP beauftragt, bis Mitte nächsten Jahres ein fertiges Konzept dafür vorzulegen. Darin enthalten sein sollte, wer der Träger des Gründerzentrums sein und vor allem, wo es realisiert werden sollte.

Dabei werde sich die WEP externer Hilfe bedienen, um die Standortfrage „auf neutrale Füße zu stellen“, kündigte WEP-Chef Harald G. Schroers an. Denn „es muss sichergestellt werden, dass der ideale Standort für das Gründerzentrum gefunden wird und nicht derjenige den Zuschlag bekommt, der am lautesten schreit“, forderte der CDU-Abgeordnete Torsten Hauwetter. Bisher hatten sich Pinneberg und Wedel schon offensiv bei der Standortfrage ins Spiel gebracht.

Nach Darstellung des CDU-Mannes hätte der SPD-Vorstoß, gleich fünf Millionen Euro dafür in den Kreishaushalt bereitzustellen, Begehrlichkeiten in den Kommunen geweckt und frühzeitig einen Wettbewerb um den Standort ausgerufen. Darum lehnten die CDU und mit ihr auch alle anderen Fraktionen es ab, bereits Fördersummen in die mittelfristige Finanzplanung einzustellen.

SPD kritisiert, ohne konkrete Finanzierung gehe Zeit flöten

Dadurch gehe unnötig Zeit verloren, kritisierte der SPD-Abgeordnete Helmuth Jahnke. „Wir müssen den Wirtschaftsstandort Kreis Pinneberg stärken, und das möglichst schnell.“ Bereits vor einem Jahr habe eine Westküstenstudie dem Kreis dringend geraten, ein solches GTZ zu schaffen. In den Kreisen Steinburg, Dithmarschen und Nordfriesland gebe es schon erfolgreiche Beispiele. Dort seien Arbeitsplätze geschaffen, zusätzliche Steuereinnahmen erzielt worden.

Diese Studie hatte auch ergeben, dass Pinneberg als ehemals wirtschaftsstärkster Kreis in Schleswig-Holstein allmählich ins Hintertreffen gerate. So hat im Vorjahr der Kreis Segeberg mit 91.940 sozialversicherungspflichtigen Arbeitsplätzen zum ersten Mal den bevölkerungsreichsten Kreis um 123 Arbeitsplätze als größten Arbeitgeber im Land den Rang abgelaufen.

Auch darum sei Eile geboten, forderte der SPD-Abgeordnete Friedhelm Michalke aus Wedel. Die Fördersumme in Höhe von fünf Millionen Euro, die die SPD vorschlug, orientiere sich an anderen Gründerzentren. Etwa in Buchholz in der Nordheide, wo zehn Millionen Euro ausgegeben wurden, wie die Studie beschrieben hat. Die andere Hälfte der Fördersumme solle dann die Standortgemeinde beisteuern, die ohne vorherige Festlegung durch objektive Kriterien mit Hilfe der WEP ausgewählt werden sollte, erläuterte Jahnke.

Die Kreisverwaltung sei jedenfalls nicht in der Lage, eine solche Expertise zu erstellen, betonte Fachbereichsleiter Andreas Köhler. „Wir haben niemanden bei uns, der das machen kann.“ In der WEP-Holding, der zehn Städte und Gemeinden sowie der Kreis Pinneberg angehören - würde bereits eifrig über das Thema GTZ diskutiert, sagte WEP-Chef Schroers. Außer Uetersen, Schenefeld, Halstenbek, Rellingen, Helgoland und Heede , die nicht der Holding angehören, seien sich die Kommunen einig, dass ein GTZ notwendig sei, um die Wirtschaftskraft des Kreises zu fördern. Das habe im Übrigen auch die Studie beschrieben.

„Das geht nicht digital. Man braucht dafür einen realen Standort, wo sich die Existenzgründer und Start-ups treffen, austauschen, Ideen entwickeln, gemeinsame Workshops machen und Netzwerke bilden können“, erklärte Schroers. Er sei dabei auch mit seinen Kollegen aus der Wirtschaftsförderung in den Städten bereits seit fast einem Jahr in Gesprächen. „Wir müssen versuchen, einen Konsens zu finden.“ Mit dem nun gefassten Beschluss des Kreis-Wirtschaftsausschusses soll das Projekt Fahrt aufnehmen.