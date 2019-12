Kreis Pinneberg. Angehende Erzieher brauchen mehr Geld: Das ist der Tenor eines Antrags, den ein in dieser Konstellation seltenes Viererbündnis in den Ausschuss für Schule, Kultur und Sport des Kreises einbringen will. Die Unterzeichner sind Grüne, CDU, FDP und Linke. Sie fordern eine Entlohnung wenigstens in Höhe der neuen Mindestausbildungsvergütung, und das notfalls als freiwillige Leistung des Kreises.

„Was den Kitas im Kreis heute schon dringend fehlt, ist Personal“, sagt Ortwin Schmidt, jugendpolitischer Sprecher der CDU-Kreistagsfraktion. „Da sich mit der Kitareform 2020 das Problem noch verschärfen wird, wollen wir mehr Erzieherinnen und Erzieher ausbilden und in den Kindertagesstätten im Kreis Pinneberg einsetzen.“

Eine Arbeitsgruppe auf Kreisebene beschäftigt sich bereits damit. Zudem bemüht sich der Kreis um Fördergeld für die Finanzierung der praxisintegrierten Ausbildung, die vom kommenden Jahr an in einer Klasse an der Pinneberger Berufsschule starten soll und den angehenden Fachkräften ein mittleres Einkommen sichert. In der vollschulischen Ausbildung würden die Erzieherinnen und Erzieher von morgen jedoch weiter leer ausgehen.

Die Sozial- und Schulpolitiker des Kreistages haben sich daher schon im November 2018 für ein Konzept zur Schaffung eines Stipendiensystems ausgesprochen und fordern es nun erneut ein. „Die Verwaltung hat gearbeitet und Fachrunden gebildet. Nun ist es wichtig, dass wir nicht noch ein Jahr verschenken, sondern den potenziellen Bewerbern und Bewerberinnen für diesen schönen Beruf endlich Klarheit geben.

Absolventen sollen an die Region gebunden werden

Dazu braucht es eine feste und unbürokratische Vergütung“, sagt Nadine Mai, jugendpolitische Sprecherin der Grünen im Kreistag. Im Ausschuss für Schule, Kultur und Sport am Dienstag kommender Woche soll daher zunächst eine „rote Linie“ beschlossen werden, die der Mindestvergütung für Auszubildende von derzeit 515 Euro im ersten Jahr entspricht und ab 2020 eingeführt werden soll. Auch ein ÖPNV-Abonnement soll dabei sein. Ziel des Antrages ist es, den angehenden sozial- und heilpädagogischen Fachkräften finanzielle Sicherheit zu geben, Nebenjobs überflüssig zu machen und Zielgruppen für die Ausbildung genauer anzusprechen und zu unterstützen. Überlegt wird auch, die Vergütung als freiwillige Leistung des Kreises zu nutzen, um die Erzieherinnen und Erzieher langfristig in der Region zu binden. So sagt die schulpolitische Sprecherin der FDP Fraktion, Alexandra Wassong: „Unsere berufliche Schule leistet großartige Arbeit. Wir wünschen uns aber, dass die Erzieher, die hier ausgebildet werden, auch hier arbeiten und nicht direkt nach der Ausbildung den Kreis Pinneberg verlassen.“

Irritierend für die vier Antragstellenden Parteien ist die Zurückhaltung der SPD-Fraktion, die sich im Bund für den Rechtsanspruch auf Schulkinderbetreuung an allen Grundschulen einsetzt und deren Landesvorsitzende letzte Woche noch mit einem ähnlichen Vorschlag zitiert wurde.