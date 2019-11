Rellingen. Die SPD fordert entschieden mehr direkte Bürgerbeteiligung bei der Rellinger Ortsentwicklung. Das zeigte eine gut besuchte Veranstaltung, zu der die SPD-Landtagsabgeordnete Kirsten Eickhoff-Weber am Montagabend im Rellinger Hof als Referentin angekündigt war. Eingeladen hatte sie der Fraktionsvorsitzende Christian Zimmermann, der mit der Veranstaltung „mehr Transparenz“ in den Prozess der Ortsentwicklung bringen möchte.

Ja, mehr Demokratie brauche es, wenn so ein Konzept gelingen solle, sagte die Planungsspezialistin Eickhoff-Weber. Mehr Demokratie als derzeit vorgesehen, denn Bürgermeister Marc Trampe, der an der Veranstaltung teilnahm, hatte angekündigt, die Entscheidung falle „im Schulterschluss von Verwaltung, Politik, Handel und Eigentümern“ (wir berichteten). Wo, fragte die Referentin folgerichtig, „bleiben da die Bürgerinnen und Bürger, das Ehrenamt, Vereine und Verbände, Kinder und Jugendliche, Senioren, Behinderte, Elternvertretungen...?“ Die seien nicht wirklich dabei, auch die Baumschulen und Naturschutzverbände nicht, und das sei ein Fehler.

Stattdessen sprach sich Kirsten Eickhoff-Weber, die im Landtag in Kiel für Landesentwicklung und Landesplanung zuständig ist, für eine Veranstaltung gleich zu Beginn des Prozesses aus, an der alle Bürger teilnehmen könnten. Dann nahm sie den für den 18. Januar angekündigten Spaziergang durch die Ortsteile aufs Korn: „Das wird bestimmt sehr gemütlich“. Die Teilnahme von Eltern mit kleinen Kindern, von Senioren oder Behinderten werde bei der Kälte aber wohl eher nicht möglich sein.

Der Verkehr ist den Bürgern der größte Dorn im Auge

In ihrer Eigenschaft als Sozialdemokratin machte sie auf die Defizite aufmerksam, die in ihren Augen Rellingen von der Insel der Seligen trenne: Bezahlbaren Wohnraum gebe es kaum, Rellingen nehme da seine Verantwortung nicht wahr. Auch fehle ein Mobilitätskonzept, das Bus und Bahn, Fahrrad und Auto „mit modernen, klimatauglichen Ideen zu einem Handlungskonzept Verkehr zusammenführt“.

Im Anschluss an ihre Rede gaben ihr auffallend viele der rund 50 Teilnehmer recht, indem sie wiederholt auf Staus zur Hauptverkehrszeit, Dauerparker auf der Mühlenstraße, kaputte Asphaltdecken, schlechte Busverbindungen oder ungünstige -routen, das gefährliche Leben als Rellinger Fahrradfahrer, überhöhte Geschwindigkeit und weitere Dauerprobleme aufmerksam machten: „Die Verkehrssituation in Rellingen ist ’ne Katastrophe, und bei uns in Krupunder ist es nicht anders“, sagte eine Dame.

Es fehlt ein Treffpunkt für Senioren und Jugendliche

Der Verkehr, das machte die Veranstaltung deutlich, ist den Bürgern der größte Dorn im Auge. Interessant war in diesem Zusammenhang die Anregung der Referentin, die sie aus ihrer langjährigen planerischen Erfahrung weitergab: „Binden Sie Frauen aktiv in diesen Prozess ein.“ Denn Frauen, die häufiger mit kleinen Kindern unterwegs seien oder die alten Eltern pflegten, wüssten oft viel genauer, wo der Schuh drücke.

Auch sei mit dem Kinder- und Jugendbeirat zu klären, ob ein Planungstag an der Schule zur Beteiligung von Kindern und Jugendlichen ausreiche. In klaren Worten schilderte eine Dame dann deren Situation: „Die 14- bis 17-Jährigen wissen nicht, wohin. Die sitzen inzwischen nur noch zu Hause am PC.“ Für sie wie auch für Senioren fehle ein ungezwungener Versammlungsort.

Aus dem Publikum kamen also weit mehr Anregungen als nur zum Verkehr. Einige wünschen sich im Arkadenhof ihren Fischladen zurück, allgemein weniger Lifestyle und „lieber das Bodenständige für uns Normale“.

Eine Dame spricht die Rellinger Bachsteinarchitektur an

Zum Thema Natur und Klimaschutz sagte ein Baumschuler, es sei doch nicht nötig, immer mehr Naturraum zu betonieren, Wanderwege könnten eingezäunt werden, außerdem fehle ein Hundeauslaufplatz. Dazu sagte eine Dame, ihr fehle ein schöner, ruhiger Weg, um nach Feierabend spazieren zu gehen, außerdem „ein vernünftiger Fahrradweg, auf dem ich sicher und heil wieder zu Hause ankomme.“ Das Radfahren müsse angesichts des Klimawandels doch sowieso einen anderen Stellenwert bekommen und deshalb in so ein Ortsentwicklungskonzept einfließen, fügte ein Herr dazu an.

Anderes Thema: Gewerbeansiedlung. Die sei notwendig, um Steuern einzunehmen, das sahen viele ein. Aber mehrere Teilnehmer regten an, doch erst einmal die Lücken zwischen vorhandenem Gewerbe zu schließen, bevor wieder riesige Flächen versiegelt würden.

Auf die Rellinger Backsteinarchitektur kam eine Dame zu sprechen, die sich wünscht, den „Rellinger Stil“ fortzuführen: „Wenn man versucht, modern zu sein, läuft man doch hinterher“, sagte sie zu Alternativen wie dem modernen Giebelgebäude an der Ecke Hauptstraße/Tangstedter Chaussee, in dem der Friseur Overmann logiert.

„Wir werden zusehen, dass wir Impulse setzen, damit es eine politische Diskussion über die Ortsentwicklung gibt“, sagte Neil Lange (SPD), Sprecher der Bürgerinitiative Gewerbegebiet Kellerstraße. Die Gemeinde entscheide selbst, wie sie sich entwickeln wolle, sagte Kirsten Eickhoff-Weber gegen Ende. „Sie muss wegkommen davon, es den Investoren recht zu machen. Ich rate Ihnen von Herzen: Sehen Sie zu, dass Sie mit Ihren Ideen in den Prozess kommen.“

Das ist Cima: Die Firma Cima ist seit 25 Jahren in Sachen Standort- und Marktanalyse, Einzelhandelsentwicklung, Stadtplanung und Immobilienvermarktung aktiv. Deutschlandweit arbeiten rund 100 Menschen für Cima, die Firma hat rund 4000 Projekten betreut. Rellingen wird von Lübeck aus betreut. Zur Partizipation der Bürger hat Cima eine interaktive Website erstellt: www.oek-rellingen.de.