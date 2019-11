ellingen. R Nachdem im August Hunderte von Rellinger Bürgern gegen die Gewerbegebietsplanung Kellerstraße zu Felde gezogen waren, hat die Verwaltung jetzt für das im Juni angekündigte Ortsentwicklungskonzept (OEK) eine Firma ausgesucht, die neue Wege geht und in der intensiven Beteiligung von Bürgerinnen und Bürgern den zentralen Erfolgsfaktor eines solchen Konzeptes sieht. Beauftragt wurde das bundesweit tätige Unternehmen Cima Beratung und Management GmbH. Am Dienstag erläuterten Aileen Haack und Martin Hellriegel von Cima gemeinsam mit Bürgermeister Marc Trampe, wer am Konzept mitarbeitet und wie es entsteht.

Vieles – auch Gegensätzliches – soll dabei berücksichtigt werden. Trampe sagt, ihm seien andere Beteiligungsformen sehr wichtig, und da Cima damit arbeite, habe ihn das überzeugt – ebenso wie die interdisziplinäre Herangehensweise. Cima gibt es seit mehr als 30 Jahren. Die Firma ist auf Einzelhandelsentwicklung und Stadtmarketing spezialisiert, hat etwa 100 Mitarbeiter deutschlandweit und bereits rund 4000 Projekte betreut.

Jeder Bürger kann online seine Wünsche und Ideen äußern

Martin Hellriegel (l.), Projektleiter der Beraterfirma Cima, Rellingens Wirtschaftsförderer Harald Poppner und Beraterin Aileen Haack von Cima erklären, wie das Ortsentwicklungskonzept ablaufen soll.

Bauamtsleiter Tom Rasmussen liefert ein Beispiel dafür, dass bei der Bürgerbeteiligung inzwischen ein anderer Wind weht: „Etwas Ähnliches wurde beim Radverkehr gemacht. Die Initiatoren sind da förmlich überrannt worden“, so Rasmussen. Bürgerbeteiligung, so haben auch die jüngsten Ereignisse in Rellingen gezeigt, ist derzeit also wieder en vogue. „Wir wollen uns nicht auf der bisherigen Attraktivität unseres Ortes ausruhen, und es gibt keine Denkverbote“, sagt Marc Trampe ausdrücklich.

Ab sofort ist es ganz einfach, sich mit eigenen Ideen, Vorschlägen und Kommentaren am OEK zu beteiligen, Stärken und Schwächen per Klick konkret zu verorten. Von heute an kann jeder zu jeder Tageszeit online auf der eigens dafür eingerichteten Website www.oek-rellingen.de hineinschreiben in eine Landkarte (Wikimap), die alle drei Ortsteile umfasst: den Rellinger Ortskern, Krupunder und Egenbüttel. Dabei ist es auch möglich, Vorschläge und Ideen anderer Bürger zu ergänzen oder zu kommentieren. Auf diese Weise sitzen die Bürger dann sozusagen miteinander an einem digitalen Tisch und diskutieren ihre Vorstellungen, können zum Beispiel Arbeitsräume teilen oder Tagesmütter vernetzen.

In jedem Fall will der Bürgermeister die Bürger ernsthaft beteiligen, „nicht nur auf einer Veranstaltung“. Er wünscht sich ausdrücklich auch Nutzungsvorschläge für vorhandene öffentliche Plätze: „Da sollen Menschen flanieren und einander treffen können“, sagt Trampe.

Zum Auftakt wird es drei Ortsteilspaziergänge geben

Das Rellinger OEK soll alle wichtigen Akteure beteiligen. Es berücksichtigt den Wunsch nach kurzen Wegen, Ideen für eine Verkehrswende, Wirtschaftsförderung und Aufenthaltsqualität. „Einkaufen wird immer mehr mit Erlebnissen und mit Treffen verbunden“, stellt Martin Hellriegel von Cima fest. „Dafür ist der Ortskern ein Ermöglichungsort.“ Nur im Schulterschluss von Handel, Verwaltung, Politik und Eigentümern könne das funktionieren, sagt Trampe.

Auftakt bilden drei Ortsteilspaziergänge unter der Moderation von Cima am Sonnabend, 18. Januar 2020. Wann genau es wo losgeht, wird über die Homepage der Stadt, über Aushänge, die Presse und Stellschilder bekannt gemacht. Zusätzlich will die Verwaltung zusammen mit der Caspar-Voght-Schule Kinder und Jugendliche beteiligen.

Wer keinen Computer hat, kann seine Vorschläge in einen Extra-Briefkasten an der Information des Rathauses einwerfen. „Es gibt nicht den einen richtigen Weg. Unser Job ist es, das Richtige für Rellingen herauszufiltern“, sagt Hellriegel.

Fraktionen wollen eigene Wege gehen

Nach ihrer Bestandsanalyse über städtebauliche Stärken, Schwächen und Potenzialflächen entwickeln die Ingenieure und Marketingspezialisten von Cima ein Leitbild, ein Zielkonzept und konkrete Maßnahmen. Fertig wollen sie im Sommer nächsten Jahres sein. Dann folgen vertiefende Workshops mit Handel, Verwaltung, Politik und Eigentümern. Projekte werden darin entwickelt, Fördergeld wird beantragt. Und den ganzen Prozess beteiligt eine Lenkungsgruppe. Erste Maßnahmen sollen schon 2021 budgetiert werden, sagt Trampe.

Die Einladung zur Vorstellung war auffallend kurzfristig eingegangen, vielleicht auch deshalb, weil die SPD am Montag, 25. November, von 19 Uhr an in den Rellinger Hof lädt, um dort ihrerseits mit Bürgern darüber zu diskutieren, wie der Ort sich denn entwickeln soll. „Rellingen lebt von mehr als von Gewerbe und Handel, die bisher das Sagen haben“, heißt es in der SPD-Pressemitteilung. „Rellingen ist grün, hat Wasser, eine Barockkirche, Freizeit- und Sportanlagen, ist nicht Schlafdorf, sondern Lebensraum...“ Dazu wurde die Stadtentwicklerin Kerstin Eckhoff-Weber eingeladen, die im Rellinger Hof zu Anfang ein Referat hält.

Bürgermeister Marc Trampe will hingehen zu der SPD-Veranstaltung: „Ich finde das nicht kontraproduktiv. Das kann ja eine gute Ergänzung sein. Ich finde es legitim, dass Fraktionen eigene Wege gehen. Wichtig ist, dass die Erkenntnisse von dort in das Gesamtkonzept eingehen.“

Attraktive City: Die Firma Cima hat für 2019 unter gut 2000 Bürgern in einer Befragung ermittelt, was Innenstädte attraktiv macht. Demnach sind es Einkaufsmöglichkeiten, aber die Mischung macht’s: Gefragt ist Einkaufen, ein Restaurantbesuch und längeres Verweilen. Deshalb rückt die Aufenthaltsqualität stärker in den Mittelpunkt. Öffentliches Grün wird wieder wichtiger, und die Befragten wünschen sich mehr Sauberkeit.