Pinneberg. Am Freitag, elf Tage nach dem Unfalltod eines sechs Jahre alten Mädchens an der Mühlenstraße, hat die Stadt Pinneberg reagiert. Mitarbeiter des Bauhofs installierten am Vormittag ein Stopp-Schild an der Einmündung Kirchhofsweg/Mühlenstraße, wo die Schülerin von einem BMW erfasst worden war. Außerdem brachten sie eine Haltelinie auf der Fahrbahn auf.

Bisher befand sich an dieser Stelle ein Vorfahrt-gewähren-Schild. Jedoch war immer wieder berichtet worden, dass Autofahrer dort ohne zu Stoppen in die Einmündung einfahren würden. Das soll nun dank der neuen Verkehrsregelung verhindert werden. Bürgermeisterin Urte Steinberg hat sie angeordnet. Die Verwaltungschefin kann dies tun, weil sie dank der Größe der Stadt als Untere Verkehrsbehörde zuständig ist.

Am Mittwochabend hatte Urte Steinberg die Sofortmaßnahme im Schulausschuss angekündigt. „Am Freitag ist zeitnah die Umsetzung durch den Bauhof erfolgt“, bestätigt auf Abendblatt-Anfrage Stadtsprecherin Maren Uschkurat. Sie bestätigt auch, dass von Seiten der Politik weitere Vorschläge gekommen seien, um die dortige Verkehrssituation zu entschärfen – etwa den Einmündungsbereich auch auf der Mühlenstraße als Tempo-30-Zone auszuweisen oder ein Einfahrtsverbot für Pkw von der Mühlenstraße in den Kirchhofsweg zu erlassen. Diese Vorschläge sollen nun geprüft werden.

Freitag wurden an der Einmündung Kirchhofsweg/Mühlenstraße Stopp-Schild und Haltelinie angebracht.

Der Unfall, der sich am 28. Oktober gegen 12 Uhr ereignet hatte und dem ein sechs Jahre altes Mädchen aus Syrien zum Opfer fiel, löste in Pinneberg große Trauer und Bestürzung aus. Die Schülerin der Helene-Lange-Schule war offenbar nach dem Schulschluss auf dem Heimweg und hatte den Kirchhofsweg auf der Fußgängerfurt in Richtung Appen überquert.

Der 46-jährige BMW-Fahrer aus Pinneberg kam aus dem Kirchhofsweg, wollte nach rechts in die Mühlenstraße einbiegen und hatte die Schülerin erfasst sowie mehrere Meter mitgeschleift. „Der Unfallhergang ist für uns geklärt, der Autofahrer hat das Kind beim Abbiegen übersehen“, sagt Polizeisprecher Steffen Büntjen. Das Gutachten eines Unfallsachverständigen, der den genauen Hergang rekonstruieren soll, werde jedoch erst in einigen Wochen vorliegen. Gegen den Autofahrer werde wegen fahrlässiger Tötung ermittelt.

An der Einfahrt zum Parkplatz der Jupp-Becker-Halle – etwa dort, wo der BMW zum Stehen kam – ist kurz nach dem schrecklichen Unfall auf dem Bürgersteig eine Trauerstätte für das tote Kind aufgebaut worden. Dort stehen Grablichter, liegen Kondolenzschreiben, Blumen, Plüschteddys und auch Herzen im Gedenken an die Schülerin, die als sehr fröhliches Kind galt. Jeden Abend bei Anbruch der Dämmerung werden die Kerzen erneut angezündet.