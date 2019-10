Pinneberg. Bei einem schweren Verkehrsunfall in der Mühlenstraße in Pinneberg wurde ein Kind am Montag tödlich verletzt. Der Unfall ereignete sich auf Höhe der Bäckerei. Die Mühlenstraße ist derzeit zwischen der Saarlandstraße und dem Kirchhofsweg voll gesperrt.

Angaben zum Unfallhergang, zum genauen Alter und zum Geschlecht des Kindes konnte die Polizei noch nicht machen. Die Polizei hat einen Gutachter hinzugezogen.