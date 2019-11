Halstenbek. Am Krupunder See in Halstenbek gibt es seit Kurzem einen Naturlehrpfad. Zu verdanken ist die Aufwertung des Naherholungsgebietes dem ehrenamtlichen Engagement der Biologin Heidi Mayerhöfer, die das Konzept entworfen und die Texte für die sieben Tafeln verfasst hat.

Heidi Mayerhöfer wohnt in Halstenbek, arbeitet in Hamburg und engagiert sich für den Naturschutz. So bietet sie im Klövensteen und am Krupunder See Führungen . „Die Spaziergänger rund um den See wissen gar nicht, was dort ais ökologischer Sicht passiert“, sagt sie. Sie habe zum Beispiel immer wieder gehört, dass sich die Menschen über das herumliegende Totholz aufregten und das Gelände rund um den See als „unaufgeräumt“ empfänden.

Totholz ist Lebensraum für 8000 Tierarten

„Totholz ist Lebensraum für 8000 Tierarten und dient außerdem als CO 2 -Speicher“, sagt Heidi Mayerhöfer. Daher sei es aus ökologischer Sicht zwingend notwendig, umgestürzte oder abgestorbene Bäume vor Ort zu belassen. Auf sieben Tafeln an unterschiedlichen Standorten können die Seebesucher nun etwa erfahren, wer die Löcher ins Totholz nagt, warum der Specht als Stararchitekt des Waldes bekannt ist oder warum für Mäuse ein Totholzhaufen ein Schlaraffenland ist.

Ihr Konzept hatte Heidi Mayerhöfer den Grünen vorgeschlagen, die das Thema wiederum in den Umweltausschuss einbrachten. Dort wurde einstimmig beschlossen, dass die Gemeinde die Kosten für die Schilder und die Befestigungen übernimmt, die Biologin dann die Texte beisteuert. „Meines Wissens ist es der erste Naturlehrpfad Totholz überhaupt“, sagt sie. Und Umweltausschusschefin Sigrid Kruse ergänzt, sie habe „nur Gutes über den Lehrpfad gehört“.

Weniger gut ist, dass kurz nach dem Aufbau die ersten Schilder von Unbelehrbaren zerstört wurden. Sollte dieser Trend anhalten, könnte die Botschaft der Initiatorin unerhört bleiben.