Appen/Kabul. In der Unteroffizier-schule der Luftwaffe in Appen, die er gern in „Europa-Kaserne“ umbenannt hätte, musste er sich mit LED-Beleuchtung, Flachbildschirmen und Ganzkörperspiegeln bei der Modernisierung der Soldatenunterkünfte beschäftigen. In der afghanischen Hauptstadt Kabul, wo der inzwischen zum General beförderte Markus Kurczyk nach 2012 erneut für ein Jahr als Befehlshaber einer internationalen Streitmacht stationiert ist, geht es jeden Tag um Leben und Tod.

Die Menschen und vor allem die Kinder in dem seit 40 Jahren von Kriegen betroffenen und teilweise zerstörten Land haben es dem Ex-Kommandeur der Unteroffizierschule angetan. Kurczyk, der von 2015 an zwei Jahre lang in Appen das Kommando führte, will in Afghanistan ein Waisenheim für 150 Kinder aufbauen und sammelt jetzt Spenden für Heizung und Küche der geplanten Einrichtung. Es fehlten noch 15.000 Euro, erklärt der General und setzt auf Unterstützung auch aus dem hohen Norden der Republik. „Jeder Euro ist willkommen.“

Die Probleme und Themen der Menschen zwischen Deutschland und dem etwa 7000 Kilometer entfernten Land in Asien könnten unterschiedlicher kaum sein. Diskussionen um die drohende Klimakatastrophe hier, der Kampf ums nackte Überleben dort. Es sei ihm „nicht gelungen, irgendeine Betroffenheit oder Verständnis“ für die Klimakrise zu bewirken, berichtet Kurczyk. „Schule und Bildung sind hier die kostbarsten Ressourcen, Demonstrationen sind regelmäßig mit Anschlägen und Tod verbunden.“

In Afghanistan geht es täglich ums Überleben

Markus Kurczyk vor einem Gebäude der Appener Kaserne.

Er würde sich wünschen, dass die Menschen in Deutschland ihren „egozentrischen Blick“ ablegten und sich stärker verantwortlich fühlten „für das Schicksal anderer Menschen in ihren Ländern, bevor diese sich aufmachen, sich das bei uns zu holen, was ihnen zusteht“, so der General nachdenklich. „In Afghanistan geht es jeden Tag um das Überleben und auf der richtigen Seite stehen, da bleibt kein Platz für Diskussionen um Klima und Fahrradhelm.“ Für die Afghanen, von denen viele Verwandte und Freunde haben, die in Deutschland Zuflucht gefunden haben, sei unser Land „ein Paradies – wohl auch ebenso schwer zu erreichen.“

Deutschland genösse einen sehr guten Ruf bei den Afghanen, hat Kurczyk festgestellt. „Wir Deutschen sind hier willkommen. Die Menschen mögen uns und unser Land.“ Wenn er als Befehlshaber von 250 Soldaten aus 18 Ländern jeden Monat weitere 1500 freiwillige Afghanen militärisch ausgebildet verabschiede, damit diese in den verschiedensten Regionen ihres Landes für Sicherheit und Ordnung sorgen könnten, begrüße ihn der eine oder andere auf Deutsch. Einer sagte ihm, nachdem er nach neun Jahren aus Deutschland abgeschoben worden war und nun als Freiwilliger zum Kampf gegen Aufständische ausgebildet worden ist, in der Heimatsprache des Generals, er sei „stolz, für sein Land zu kämpfen“, erzählt Kurczyk. „Da war ich sprachlos. Respekt.“

Kurczyk hat sich für eine weitere Dienstzeit gemeldet

Vor allem das Leben und Leid der Kinder in Afghanistan berühre ihn sehr, betont Kurczyk. Er sehe viele Kinder „in großer Armut“, sagt der General. „Sie spielen auf der Straße mit einem luftleeren Fußball, mit Plastiktüten oder selbst angefertigten Cricket-Schlägern.“ Sie dabei zu beobachten, bereite ihm einerseits große Freude, andererseits mache es ihn aber auch traurig und wütend, wenn er an das schwere Schicksal der jungen und unschuldigen Menschen denke.

„Am Ende motiviert mich der Anblick dieser armen Kinder aber auch, meine Aufgaben besonders ernst und wichtig zu nehmen“, erklärt Kurczyk, warum er sich für eine zweite Dienstzeit in diesem weit entfernten, fremden Land gemeldet hat. „Für diese Kinder und deren Zukunft sind meine Kameraden und ich hier. Zweieinhalb Jahre meines Lebens setze ich dafür ein, meinen Teil zu tun, um diesen Kindern eine Zukunft in ihrem eigenen Land zu ermöglichen.“ Daran nicht mehr zu glauben, käme für ihn nicht in Frage. „Die Hoffnung aufzugeben, ist für mich keine Option. Den Kindern gehört die Zukunft Afghanistans.“

Darum hofft der Oberst, dass sich bald der Bau des Waisenhauses in Kabul realisieren lässt. 60.000 Euro habe der Verein „Lachen-Helfen“ bereits zur Verfügung gestellt, um ein vorhandenes Unterkunftsgebäude entkernen und sanieren zu können. Auch ein Volleyball- und Basketballfeld für Mädchen soll im Rahmen des Projektes gebaut werden. Nun fehle nur noch eine neue Heizung und eine neue Küche, für die General Markus Kurczyk aus der weiten Ferne in Afghanistan um Spenden aus Deutschland bitte.