Pinneberg. Die Stadt Pinneberg arbeitet daran, den Investitionsstau im Bildungsbereich zu verkleinern. Am Mittwochnachmittag ist der Grundstein für einen Erweiterungsbau der Johann-Comenius-Schule gelegt worden. 10,2 Millionen Euro werden in die Bildungseinrichtung in Thesdorf investiert. Mit 2,2 Millionen Euro unterstützt der Bund über die Kommunalinvestitionsgesetze I und II das Schulbauprojekt der Stadt.

Motto der Planer: Schule soll Spaß machen

1900 Quadratmeter neue Schule werden geschaffen. Das zweigeschossige Gebäude entsteht zwischen Altbau und Sporthalle der Johann-Comenius-Schule. Der Neubau soll sich optisch dem Bestand anpassen. Unter dem Motto „Schule soll Spaß machen“ soll eine helle und ansprechende Lernatmosphäre geschaffen werden. Der Neubau ist behindertengerecht gestaltet. So gibt es einen Personenaufzug für Rollstuhlfahrer. Mit dem Bau soll auch den modernen Anforderungen an den Klimaschutz Rechnung getragen werden. Zusätzlich wird der Brandschutz im Altbau erneuert. Zum Projekt gehören ferner neu gestaltete Außenanlagen.

Das Projekt liegt in den Händen von rimpf Architektur & Generalplanung. Es hatte eine längere politische Diskussion gegeben, ob die Gewerke einzeln ausgeschrieben werden sollen oder ein Generalunternehmer beauftragt wird. Ende November 2020 soll der Neubau an die Stadt übergeben werden.

„Die Schullandschaft wächst“, sagte die Staatssekretärin Dorit Stenke aus dem Bildungsministerium. Das Land sorgt für die Verteilung des Fördergeldes des Bundes. Sie sieht in dem Vorhaben eine Modernisierung der Pinneberger Schullandschaft. Die Staatssekretärin erinnerte an den Namensgeber Johann Comenius (1592–1670), der mit seiner Didaktik und Methodik auch heute noch „modern und zeitgemäß“ sei. Die Thesdorfer Bildungseinrichtung ist in Stenkes Augen „eine Zukunftsschule“.

Bürgermeisterin spricht von einem besonders guten Tag für Pinneberg

Bürgermeisterin Urte Steinberg machte „einen besonders guten Tag für Pinneberg“ aus. Bildung sei die Zukunft. „Wir können den Herausforderungen einer sich wandelnden Gesellschaft nur begegnen, wenn die kommenden Generationen klüger sind als wir“, so die Bürgermeisterin. „Sie können sich gar nicht vorstellen, wie sehr ich mich freue“, sagte Schulleiterin Uta Holst-Timm.

Schülervertreter Simon Schaffer (2. v. l.) und Schulleiterin Uta Holst-Timm (r.) versenken die Zeitkapsel. Mit dabei: Stadtrat Stefan Bohlen, Staatssekretärin Dorit Stenke, Bürgermeisterin Urte Steinberg.

Foto: Thomas Pöhlsen

Mit der Grundsteinlegung ist das Ende einer dunklen Geschichte Pinneberger Bildungspolitik mit vielen Kapiteln in Sicht. Bereits 2006 hatte die Verwaltung die 1991 errichteten Container als „abgängig“ klassifiziert, die an dem Ort standen, an dem nun der Neubau entsteht. 2013 beschloss dann die Ratsversammlung, die Pavillons zu ersetzen. Inklusion war für den Unterricht in diesen Räumen ein Fremdwort. Die Treppen zu den Pavillons sind für Menschen mit Bewegungseinschränkungen, insbesondere für Rollstuhlfahrer, nur schwer zu meistern gewesen. Nagetiere empfanden die Provisorien allerdings als heimelig. Unter den Pavillons bauten Ratten ihre Nester. Drei Pavillons wurden übrigens für den Neubau abgerissen, drei weitere sollen erst verschwinden, wenn der Neubau bezogen worden ist.

Gehbehinderte Kinder haben es künftig leichter

Inklusion war auch an anderer Stelle der Schule ein nicht leicht umzusetzender Anspruch. Für Schlagzeilen sorgte der Fall eines im Rollstuhl sitzenden Schülers. der nicht am Sportunterricht teilnehmen konnte, weil die Halle keinen behindertengerechten Zugang aufwies. Die Stadtverwaltung hatte es nicht geschafft, zeitnah eine Rampe zu installieren.

Rektorin Uta Holst-Timm forderte immer wieder Investitionen, die weit über das Ersetzen der maroden Behelfsunterrichtsräume hinaus ging. Es fehlt unter anderem an Ruheräumen, an Freiarbeitsflächen für Schüler mit besonderen Bedürfnissen und an Orten des Rückzugs. Auch Besprechungsräume für Schulbegleiter sucht man vergebens. Es gibt zu wenig Fachräume, und ein Arztzimmer fehlt ebenfalls. Doch angesichts der prekären Haushaltslage der Stadt war die Johann-Comenius-Schule lange Zeit nur eine Position auf der Investitionsstau-Liste im Pinneberger Bildungsbereich.

Die Rektorin nutzte ihre Rede zur Grundsteinlegung noch für einen kleinen Ausblick. „Ob der Bau hinsichtlich der Schülerzahlenentwicklung und anderen Anforderungen, wie etwa der Oberstufenreform für die nächsten 30 bis 50 Jahre ausreichen wird, muss die Zukunft zeigen.“