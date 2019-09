Pinneberg. Kein Netz, keine Geräte, keine Fachleute: Das ist laut Experten der digitale Alltag an Pinnebergs Schulen. Internetausstattung und Technikbestand lassen zu wünschen übrig und gelten als „nicht zukunftsfähig“. Deshalb will die Stadt nun sämtliche Schulen flächendeckend mit einer zeitgemäßen Netzwerkstruktur nebst Breitbandzugang ausstatten. Zudem sollen etwa 2500 Laptops oder Tablets angeschafft werden. Ziel ist, dass sich künftig zwei Schüler ein Endgerät für Unterricht und Hausaufgaben teilen. So steht es in der Beschlussempfehlung des Schulausschusses, der in der heutigen Ratsversammlung diskutiert werden soll.

Pünktlich zur Vergabe des Geldes aus dem milliardenschweren bundesweiten Digitalpakt für Schulen (siehe Text unten) will auch die Stadt Pinneberg kräftig in die Internet-Ausstattung ihrer Lernstätten investieren. Allein aus dem Digitalpakt der Bundesregierung sind der Stadt 1,8 Millionen Euro zugewiesen. Davon profitieren würden etwa 5000 Schüler an den sieben Grundschulen, den zwei Gemeinschaftsschulen ohne Oberstufe und der Johann-Comenius-Schule in Thesdorf sowie auch die Schüler der beiden Gymnasien und des Förderzentrums.

Laut Plan soll der Ausbau des Netzes und die Aufrüstung mit Endgeräten im kommenden Jahr starten. Dazu gehört, dass alle Schulen einheitliche Tablets oder Laptops bekommen. Welches Betriebssystem und welche Hersteller gewählt werden, ist noch nicht definiert. Wichtig sei nur, dass „eine vollzählige Beschaffung aller zur Ausstattung der Schulen benötigten Gerätschaften für die wirtschaftliche Umsetzung von zentraler Bedeutung“ ist.

Gemessen an der Schülerzahl der Stadt würde das bedeuten, dass etwa 2500 identische Leasing-Geräte auf einen Schlag angeschafft werden müssten. Vorteil beim Leasingmodell: Zusatzleistungen wie die Geräteversicherung seien im Preis enthalten. Dadurch würden Kosten von jährlich 800.000 Euro entstehen. Alle vier bis sechs Jahre müssten die Geräte ersetzt werden.

Die Gesamtaufgabe der Stadt bestehe aber zunächst darin, „eine zukunftsfähige und wirtschaftliche IT-Architektur“ an den Schulen zu schaffen, um eine „pädagogisch notwendige und zeitgemäße digitale Lernumgebung“ zu erhalten. Zu diesem Schluss war eine Arbeitsgruppe aus den Administratoren für Informationstechnik (IT), den Schulleitungen und den Experten im Rathaus gekommen. Denn bisher, so das ernüchternde Fazit, führten lückenhafte Internetzugänge, unterschiedliche Endgeräte und der hohe Verwaltungsaufwand bei der Pflege der Systeme nur zu „hoher Frustration bei Lehrkräften und Schülern“.

Kurzum: In Pinneberg war es bisher unmöglich, die bereits zwei Jahre alten Beschlüsse der Kultusministerkonferenz zu digitalen Kompetenzen von Schülern und Lehrern umzusetzen. Darin heißt es, die Entwicklung von Kompetenzen für die digitale Welt sei Aufgabe aller Fächer. Ein Kernziel lautet etwa „dass möglichst bis 2021 jede Schülerin und jeder Schüler, wenn es aus pädagogischer Sicht im Unterrichtsverlauf sinnvoll ist, eine digitale Lernumgebung und einen Zugang zum Internet nutzen können sollte.“

Endgeräte sollen zentral aus dem Rathaus gewartet werden

Aus diesem Grund steht die Ausstattung der Schulen mit unterbrechungsfreiem WLAN an erster Stelle der Prioritätenliste. Bis 2020 soll dieser Schritt abgeschlossen sein. Die strukturierte Verkabelung aller Schulen sowie die Breitbandanbindung der Schulnetze an das Rathaus seien danach vorgesehen, um eine zentrale Wartung und Pflege der Systeme zu gewährleisten. Denn für die Kosten und den reibungslosen Ablauf sei es wichtig, die Administration zentral zu organisieren. Das heißt: Im Idealfall müssen Erneuerungen oder Reparaturen nicht vor Ort am Endgerät vorgenommen werden, sondern können per Netzwerk geschehen. Deshalb wird der Stadt empfohlen, „ausschließlich netzwerkfähige Geräte einzusetzen und sämtliche Gebäude strukturiert zu verkabeln“.

Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) hatte schon vor eineinhalb Jahren die Losung ausgegeben, Schleswig-Holstein solle „das Digitalisierungsland Nummer eins in Deutschland werden“. Bis 2021 sollten zwei Drittel des Landes an schnelles Internet angeschlossen sei. Bis 2025, so das ambitionierte Ziel, soll jede Gemeinde Zugang zum Breitbandnetz haben.