Pinneberg. Die Stadt Pinneberg muss offenbar nochmals ihre Finanzplanung für das Jahr 2019 korrigieren. Das legt eine Streichliste nahe, die mit Fraktionsvorsitzenden besprochen worden ist und dem Abendblatt vorliegt. Insgesamt sind 22 Punkte bei den Investitionen für das Jahr 2019 dem Rotstift zum Opfer gefallen. Grund sind anscheinend höhere Planungskosten und umgehende Verpflichtungen der Stadt bei den geplanten Neubauten an der Grund- und Gemeinschaftsschule im Quellental sowie der Grundschule Thesdorf. Folglich müssen noch Kosten in Höhe von 1,7 Millionen Euro gedeckt werden.

Dafür werden nun andere Maßnahmen verschoben. Bei den 22 Punkten, die von der Verwaltung vorgeschlagen werden, handelt es sich größtenteils um Vorhaben, die noch nicht begonnen wurden. Durch die Nennung auf der Liste ist der Start frühestens im Jahr 2020 möglich. Dabei sind einige Vorhaben an den Schulen. Unter anderem sind die Mensa der Grundschule Rübekamp (250.000 Euro), die Planung der Mensa für die Helene-Lange-Schule (600.000 Euro) oder die Außenanlage der Theodor-Heuss-Schule auf unbestimmte Zeit verschoben worden. Auch der Ausbau der WLAN-Infrastruktur (siehe Text rechts) an den Schulen und dessen eingeplante Kosten in Höhe von mehr als 140.000 Euro wird sich offenkundig bis zum kommenden Jahr verzögern. Einige Maßnahmen zur Innenstadtentwicklung sind ebenfalls dem Spardiktat der Verwaltung zum Opfer gefallen.

Für die Schulausschussvorsitzende Ulrike Graefen (Grüne und Unabhängige) sind vor allem die verschobenen Maßnahmen an den Lerneinrichtungen tragisch: „Für die Schulen, bei denen gekürzt wird, ist dies eine bittere Enttäuschung – sie warten schon so lange auf die dringend erforderlichen Maßnahmen.“ Jetzt werden sie wohl noch später umgesetzt als geplant.

Hintergrund dieser eher kleineren Sparrunde ist die generelle Finanznot der Stadt. In der heutigen Ratsversammlung wird deshalb nicht nur über die 22-Punkte-Liste entscheiden. Auch die Planung des Gesamtbudgets der Stadt bis ins Jahr 2022 soll bei der 2. Nachtragshaushaltssatzung beschlossen werden. Denn angesichts des Defizits im Haushalt muss die Stadt bisher beim Innenministerium in Kiel um Erlaubnis fragen, wenn sie einen Kredit aufnimmt – in diesem Jahr sind es 17 Millionen, die bewilligt werden. Aber das auch nur, weil es im andauernden Jahr gelungen sei, den anfänglichen Fehlbetrag von 9,4 Millionen Euro um 7,9 Millionen auf nunmehr 1,48 Millionen zu senken.

Ziel der Verwaltung ist es nun, bis zum Jahr 2022 pro Jahr maximal zwei Millionen Euro Defizit zu machen. Der entsprechende Plan ist auch vom Kieler Ministerium wohlwollend zur Kenntnis genommen worden.