Pinneberg. Die Stadt Pinneberg investiert kräftig in ihre Bildungseinrichtungen. So werden jetzt die Grund- und Gemeinschaftsschule Quellental für 29 und die Grundschule Thesdorf für 16 Millionen Euro komplett erneuert. Zudem wird jeder zweite Schüler der Stadt mit mobilen Tablets und Laptops ausgestattet, die er sich mit einem Mitschüler teilen soll und deren Kosten mit 1,8 Millionen Euro aus dem bundesweiten Förderprogramm zur Digitalisierung der Schulen getragen werden (wir berichteten). Beide Entscheidungen traf die Pinneberger Ratsversammlung am Donnerstagabend einstimmig.

Vor allem für die Beschlüsse zur Schulsanierung war Eile geboten. Damit die Stadt die Fördersummen von jeweils drei Millionen Euro vom Land erhalten kann, mussten die Anträge bis Ende September im Bildungsministerium eingereicht sein. Noch am Freitag sei deshalb eine Mitarbeiterin des Rathauses nach Kiel gefahren, um rechtzeitig die Förderanträge abzugeben, sagte Stadtsprecherin Maren Uschkurat. Bürgermeisterin Urte Steinberg hatte am Abend zuvor diese persönliche Überbringung der Unterlagen bereits angekündigt.

SPD kritisiert: Frühere Sanierungen sind rückblickend überflüssig

Ratsherr Kai Vogel (SPD) erinnerte allerdings daran, dass die Stadt mit der jetzt beschlossenen Kompletterneuerung beider Grundschulen vorherige Sanierungsmaßnahmen überflüssig mache. So seien im Laufe der letzten zehn Jahre Mensa, Toiletten und andere marode Gebäudeteile für viel Geld instandgesetzt worden und müssten jetzt wieder abgerissen werden. „Das ist kein Ruhmesblatt“, kritisierte Vogel. Und SPD-Fraktionschefin Angela Traboldt ärgerte sich, dass der Pinneberger Rat 2013 die Grund- und Gemeinschaftsschule lieber für 7,5 Millionen Euro habe sanieren lassen als sie für 18,7 Millionen Euro gleich auf dem Gelände der Eggerstedt-Kaserne neu zu bauen. „Diese „Fehlentscheidung“ bedauere sie noch heute.

„Hätte hätte Fahrradkette“, zitierte CDU-Ratsherr Stephan Schmidt den ehemaligen SPD-Kanzlerkandidaten Peer Steinbrück. Wegen des Fördergeldes vom Land sei die Entscheidung zur Schulsanierung jetzt die „einzige vernünftige Option“. Zumal der Verkauf des 37 Hektar großen Kasernengeländes der Stadt viel Geld eingebracht habe, was mit einem Schulneubau nicht erreicht worden wäre.

Bei einem Einsatz von vier Millionen Euro habe die Stadt mit dem ehemaligen Kasernengelände mittlerweile rund zwölf Millionen Euro erlöst, teilte dazu Stadtsprecherin Uschkurat auf Nachfrage mit.