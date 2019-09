Pinneberg. Die geheime Streichliste der Pinneberger Verwaltung zum Haushalt 2019 hat auch in der Ratsversammlung für Diskussionsstoff gesorgt. Wie das Abendblatt vorab berichtet hatte, müssen abermals 1,7 Millionen Euro des aktuellen Finanzbudgets gespart werden, um fällige Planungskosten für die Grundschulen Thesdorf und GuGs begleichen zu können. Dafür wiederum wurde der Rotstift bei anderen Schulen angesetzt, auch die dringend notwendige Internet-Infrastruktur für Schulen wurde komplett verschoben. Das führte zu einigem Unverständnis.

Die Schulallianz etwa, ein Zusammenschluss von Pinnebergs Schuleltern, habe diese Pläne der Verwaltung „mit Bestürzung“ zur Kenntnis genommen. „15 Posten davon entfallen mit einer Kürzungssumme von knapp 1.143.000 Euro direkt auf die Schulen. Das sind mehr als zwei Drittel aller Kostenkürzungen“, so Sprecherin Frauke Runden. Die Kürzungen seien für die Schulen der Stadt ein Déjà-vu und entgegen aller Versprechungen, nicht mehr bei Schulen zu sparen, eine „herbe Enttäuschung“.

Runden geht noch weiter: „Reflexartig wird erneut an den Institutionen unserer Kinder gespart, nicht umsonst kommt die Sanierung seit Jahren nur schleppend voran.“ Darüber hinaus sei der zeitliche Ablauf nicht hinnehmbar und alarmierend: „Zum wiederholten Mal wird in den Fachausschüssen im Vorfeld nicht vollständig informiert, sodass die ,Streichliste‘ und deren Hintergründe der Politik sehr kurzfristig vor der haushalterisch wichtigen Ratsversammlung bekannt gegeben wurde – auffallend kurzfristig aus Sicht der Schulallianz.“ Dieses Vorgehen habe mit der selbst „gepriesenen Transparenz“ der Verwaltungschefin und Bürgermeisterin Urte Steinberg nichts zu tun. Zumal es wieder die Schulen treffe. Für die Schulallianz: „Ein Skandal!“

Ausschussvorsitzende kritisiert Streichungen ebenfalls

Auch die Schulausschussvorsitzende Ulrike Graefen (Grüne und Unabhängige) erneuerte ihre Kritik an dieser Maßnahme. „Allen im Rat ist das Erfordernis bewusst, sparsam zu agieren, um auf lange Sicht wieder einen ausgeglichenen Haushalt zu haben. Aber der Verwaltung fällt dabei fast immer nichts Besseres ein, als bei den Schulen zu sparen.“ Das sei tragisch, denn es verdeutliche einmal mehr und entgegen aller Beteuerungen, „dass die Priorität der Verwaltung nicht bei den Schulen liegt“.

Immerhin, so Graefen, sei in der Ratsversammlung noch ein Ergänzungsantrag beschlossen worden. Demnach soll die Verwaltung im Fall unerwarteter Mehreinnahmen der Stadt die gestrichenen Posten an den Schulen doch noch umsetzen. Die Schulallianz wiederum stellt die Frage, warum es überhaupt zu dieser unerwarteten und akuten Schieflage der Stadtfinanzen durch Planungskosten gekommen ist. „Eine Deckelung der Planungskosten wäre zielführend und sinnvoll! Denn sie richten sich nach dem Gesamtvolumen der Baumaßnahme. Eine vorherige Festlegung würde böse Überraschungen vermeiden.“