Elmshorn. Das Stadtwerke-Eisvergnügen in Elmshorn geht in die zwölfte Runde: Die 350 Quadratmeter große Eisbahn auf dem Holstenplatz wird am Freitag, 15. November, um 18 Uhr mit einer Feuershow eröffnet. „Für den effektvollen Auftritt sorgen zwei Artisten aus Bremen, die mit Pyrotechnik arbeiten“, sagt Stadtmarketingchefin Manuela Kase am Mittwoch in den Räumen der Stadtwerke Elmshorn. Im Anschluss sind traditionell alle Besucher eingeladen, die Eisbahn bei freiem Eintritt einzuweihen. Sie können bis zum 5. Januar auf der Eisbahn Schlittschuh laufen und beim Eisstockschießen mitmachen. Der Eintritt wurde um 50 Cent angehoben. Livemusik und Gastronomie runden das Angebot ab.

Neu dabei in diesem Jahr ist der Gastromonom Dirk Marx (Marx und Sohn aus Tangstedt). Er wird in neuen rustikalen Holzhütten in Skihüttenambiente selbst gemachten Glühwein und Punsch anbieten. Auf der Speisekarte stehen Bratwurst, Pommes, Backfisch und Thainudeln. „Am Eingang zum Holstenplatz sind zwei neue Hütten mit Stehtischen, wo es Glühwein und Crêpes geben wird“, so Kase.

An den Vormittagen ist die Eisfläche zwischen 8 und 13 Uhr für Kindergärten und Schulen reserviert. Mehrere Hundert Schüler und Lehrer nutzen jedes Jahr die Möglichkeit, den Schulsport auf das Eis zu verlegen, so die Stadtmarketingchefin. Sehr beliebt sind auch die Meisterschaften im Eisstockschießen, die der EMTV im zwölften Jahr organisiert. „Wir haben die Spielabläufe geändert, sodass wir erstmals 320 Mannschaften an den Start bekommen“, sagt EMTV-Chef Torsten Bluhm. So spielen jetzt fünf statt vier Teams in 64 Gruppen, und zwar zwei statt drei Kehren. Im Vorjahr waren es maximal 256 Teams.

Wie beliebt das Eisstockschießen bei den Elmshornern ist, zeigen die Anmeldungen. „Innerhalb von zwei Stunden hatten wir 200 Anmeldungen“, sagt Bluhm. Derzeit gibt es nur noch fünf freie Plätze. Montags bis mittwochs stehen den Teams zwei Bahnen zur Verfügung. „Wir prämieren wieder die besten Kostüme und kreativsten Mannschaftsnamen und dieses Jahr erstmals auch den besten Fanauftritt“, verrät er. Das Finale steigt am 18. Dezember. Im Anschluss wird Elmshorn Gastgeber des Schleswig-Holstein-Cups am 3. und 4. Januar sein. Am 5. Januar endet das Eisvergnügen.

Öffnungszeiten für alle: Mo bis Fr 13 - 18.30 Uhr, Sa, So 10 bis 18.30 Uhr, 1. und 2. Weihnachtsfeiertag 12 - 18.30 Uhr, Silvester 10 - 14 Uhr, Neujahr 12 - 18.30 Uhr. Eintritt 4 Euro, Kinder bis 16 Jahre 3,50 Euro, Klassen/Kitas pro Person 2,50 Euro, Mi (Familientag) 50 Cent günstiger, Schlittschuhverleih 2 Stunden 4 Euro, für Klassen/ Kitas 2,50 Euro, Anmeldungen unter www.interevent-gmbh.de/schulklassen-elmshorn.html