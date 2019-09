Elmshorn erklärt seine Mahnmale mit QR-Codes

Elmshorn. An der Schulstraße, im Park vor dem Elmshorner Rathaus, wurde am Montag der „Wegweiser nach Osten“ offiziell eingeweiht. Ein Holzdenkmal, welches erstmals 1953 von der Stadt anlässlich der Übernahme einer Patenschaft für vertriebene Stargarder aufgestellt wurde. „Zum damaligen Zeitpunkt bestand rund ein Drittel der Elmshorner Bevölkerung aus Geflüchteten und Vertriebenen aus den ehemals deutschen oder deutsch besiedelten Gebieten“, heißt es auf der neuen Hinweistafel. Sie hatten damals noch die Hoffnung, in ihre alte Heimat zurückkehren zu können. Und weiter: „Im Geiste der Versöhnung baute Elmshorn seit den 80er-Jahren Kontakte zur polnischen Bevölkerung auf und am 19. Juni 1993 unterzeichnete Elmshorn die Städtepartnerschaft mit der polnischen Stadt Stargard.“

Das ursprüngliche Schild hatte Kurt Wilke, pommerscher Tischlermeister und Stadtverordneter für den Block der Heimatvertriebenen und Entrechteten, geschaffen. Das verwitterte Holzschild musste im April 2013 erstmals restauriert werden. Ein Jahr später hatte der Betriebshof den „Wegweiser nach Osten“ wieder an seinem ursprünglichen Standort in Bahnhofsnähe aufgestellt. Unbekannte zerstörten ihn 2017.

Beschlussvorlage gegen Wiederaufstellung

„Wegen der hohen Kosten hat die Verwaltung Anfang 2018 der Politik einen Beschlussvorschlag gegen die Wiederaufstellung vorgelegt“, sagt Ines Schattauer vom Haupt- und Rechtsamt. Dieser Beschluss wurde abgelehnt und stattdessen eine Möglichkeit gefunden, mit privaten Initiativen einen neuen Wegweiser herstellen zu lassen. Er wurde von Mitgliedern der Dittchenbühne gegen Erstattung der Auslagen und Materialkosten neu errichtet.

Auch das Mahnmal vom 17. Juni 1953 erhielt eine neue Hinweistafel mit QR-Code für weitere Erläuterungen. Denn gerade den Jüngeren dürfte dieses Datum nichts sagen, befürchtete die FDP und stellte am 17. September 2018 den Antrag, ein erklärendes Hinweisschild anzubringen. Darauf steht die Erläuterung zum Volksaufstand in der DDR: „In über 700 Städten und Gemeinden kam es zwischen dem 16. und 21. Juni zu Demonstrationen und Streiks. An diesen waren etwa eine Million Menschen beteiligt. Was zunächst als Protest gegen erhöhte Arbeitsnormen begann, weitete sich rasch aus. Die Hauptforderungen der Demonstranten lauteten nun: Nieder mit der SED, Freie Wahlen, Freilassung aller politischen Häftlinge, Rücktritt der Regierung, Abzug der Besatzungstruppen aus Deutschland und Wiedervereinigung. Der Aufstand wurde durch den Einsatz sowjetischer Panzer blutig niedergeschlagen und so die Herrschaft der SED in den folgenden Jahrzehnten gesichert. Erst durch die friedliche Revolution im Oktober/November 1989 fand die Idee von Einheit und Freiheit ihre unverhoffte Vollendung.“

In den 90er-Jahren Mahnmal mehrfach zerstört

Das Mahnmal wurde im Jahre 1963 zum zehnten Jahrestag des Volksaufstandes in der DDR in Elmshorn errichtet – zunächst als symbolische Landkarte mit den Grenzen von 1937. Es sollte auf die Teilung Deutschlands und die ehemaligen Ostgebiete hinweisen. In den 90er-Jahren wurde das Mahnmal mehrfach zerstört, da es als revanchistisch galt. 1998 wurde nur noch eine Gedenktafel an der Mauer angebracht.