Kibek-Chef schlägt Hotel in den Knechtschen Hallen vor

Elmshorn. Beim Tag des offenen Denkmals vor wenigen Wochen sind sie wieder in den Mittelpunkt des öffentlichen Interesses gerückt: die Knechtschen Hallen in Elmshorn. Das ist ein rund 100 Jahre alter Komplex aus drei vier- bis sechsgeschossigen Gebäuden, die bis in die 1950er-Jahre als Lederfabrik der Familie Knecht, danach bis 2006 als Lager für Teppich Kibek dienten. Seitdem stehen die 20.000 Quadratmeter großen Hallen auf dem ein Hektar großen Grundstück weitgehend leer, verfallen und sind dem Vandalismus ausgesetzt. Ein Förderverein nutzt das alte Kranhaus der Knechtschen Hallen. Ein Gutachten von 2015 empfiehlt der Stadt, es für Kultur, Wohnen und Gewerbe zu erhalten. Aber ein Investor, der dies umsetzen würde, ist für das denkmalgeschützte Gebäude bislang nicht gefunden worden.

Das liegt an der Vorgabe der Stadt, es auch für Wohnzwecke nutzten zu wollen, ist Eigentümer Frank Sachau überzeugt, dessen Vater das Gelände und Gebäude in den 1950er-Jahren für das Teppichunternehmen gekauft hatte. „Die Knechtschen Hallen müssen unbedingt erhalten bleiben. Das ist mein fester Wunsch und Wille“, sagt der Elmshorner, Inhaber von bundesweit 16 Teppichhäusern, die mit 450 Mitarbeitern rund 115 Millionen Euro Umsatz im Jahr erwirtschaften. Es gebe genügend „Bausünden“ in seiner Heimatstadt, sagt Sachau. „Die Knechtschen Hallen sind als historische Gebäude da ein Pfund der Stadt in Toplage.“

Eigentümer und Stadt nähern sich gerade wieder an

Elmshorns Stadtrat Dirk Moritz bestätigt diese Aussage: „Die Knechtschen Hallen sind ein wichtiges Projekt in unserem Stadtumbaugebiet.“ Aktuell nähere sich die Stadt gerade wieder mit dem Eigentümer an. „Wir sind in laufenden Gesprächen mit Herrn Sachau.“ Der Kibek-Chef hofft, dass darin endlich bald „der gordische Knoten durchschlagen“ werden könnte. „Wir versuchen, Dampf zu machen. Wir haben allergrößtes Interesse daran, das Gelände wieder einer adäquaten Nutzung zuzuführen.“ Das ständige Wiederinstandsetzen der kaputten Fenster, die Sanierung der lecken Dächer, die Bewachung der Gebäude, die von nächtlichen Einbrechern fast komplett leergeräumt – einschließlich Heizung, Türen, Kabel – koste viel Zeit, Mühe und eine fast sechsstellige Summe Geld im Jahr.

Aber alle bisherigen vier Investoren, die sich aus dem ganzen Bundesgebiet für die Knechtschen Hallen interessierten, hätten nach den Gesprächen mit den Stadtvätern im Rathaus wieder abgewunken, erklärt Sachau. „Zu richtigen Verkaufsverhandlungen ist es deshalb nie gekommen.“ Über einen möglichen Kaufpreis hält sich Sachau bedeckt. Ein Gutachten hat Gebäude und Grundstück mit sechs Millionen Euro bewertet. Als Kaufpreis war einmal von der Hälfte dieser Summe die Rede. Laut Sachau sollte sich die Stadt von der Vorgabe verabschieden, im Obergeschoss auf 1770 Quadratmetern Fläche Wohnungen zu errichten, die für 2500 Euro je Quadratmeter verkauft werden könnten, wie es in dem Gutachten des Dortmunder Planungsbüros Stadtart beschrieben wird.

Zu dunkel für Wohnungen?

Laut Sachau eigneten sich die Knechtschen Hallen wegen der Raumtiefe nicht für Wohnungen. Es fehle an Licht. Stattdessen schlägt er eine Hotelnutzung vor. Ähnlich wie in Hamburg-Altona, wo aus einem ehemaligen Gaswerk ein schickes Design-Hotel entstanden ist, könnte dies vielleicht auch mit den Knechtschen Hallen gelingen. „So etwas fehlt in Elmshorn.“ Zudem stellt sich Sachau im Erdgeschoss Nahversorgungsläden und darüber Gastronomie vor. Das Gutachten von 2015 empfiehlt neben gewerblicher Nutzung für Start-up-Unternehmen und Firmen aus der Kommunikation-, Design- und Werbebranche auch Nutzungen für kulturelle Zwecke, wie sie der Freundeskreis mit seinen 150 Unterstützern bereits initiiert habe. „Ich bin froh, dass der Freundeskreis da drin ist“, sagt Sachau dazu.