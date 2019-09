Ein besonderer Blick auf die Denkmäler der Region

Am Tag des offenen Denkmals an diesem Sonntag, 8. September, sind kreisweit an 21 Besichtigungsorten in 12 Städten historische Gebäude zu sehen.

Laden für Sonntag zu historischen Stätten und Gebäuden in den Kreis Pinneberg ein, um „Umbrüche in Kunst und Architektur aus nächster Nähe zu erleben“: Rainer Adomat vom Heimatverband (v.l.), Jens Jähne vom Freundeskreis Knechtsche Hallen, Landrat Oliver Stolz und Denkmalpflegerin Antje Metzner.

Kreis Pinneberg. 850 eingetragene Denkmäler gibt es im Kreis Pinneberg, weitere 400 müssen noch klassifiziert werden. Fast zwei Dutzend von ihnen können am Sonntag, 8. September, in zwölf Städten und Gemeinden zum „Tag des offenen Denkmals“ besichtigt werden. Der Kreis nimmt zum 26. Mal an diesem bundesweiten Gedenktag teil, um sein historisches Erbe und besonders gelungene Architektur der Öffentlichkeit zugänglich zu machen.