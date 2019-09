Neuer Busbahnhof soll nächste Woche eröffnen

Noch erinnert der neue Pinneberger Busbahnhof mit Unkraut und Gerüst eher an eine Bauruine. Kommende Woche soll eröffnet werden.

Pinneberg. Nach 15 Monaten Zeitverzug soll es Anfang nächster Woche nun doch so weit sein: Pinnebergs neuer Busbahnhof wird eingeweiht. Das kündigte Bauamtschef Klaus Stieghorst auf Abendblatt-Anfrage an. „Nach der zähen Bauphase bin ich zuversichtlich, dass wir Anfang nächster Woche eröffnen können“, so Stieghorst. „Rechtzeitig vor dem regnerischen und windigen Wetter des Herbstes.“ Nur noch kleine Arbeiten und der Windschutz fehlten.

Der neue Busbahnhof soll um die abgerundete „Fahrgastinsel" acht überdachte Halteplätze und digitale Anzeigetafeln bieten. Entlang der Bahngleise sollen weitere vier Busparkplätze entstehen, auf denen Fahrer pausieren können. Beim Bau des neuen Terminals war es wegen Statikproblemen zu Verzögerungen kommen. Die Kosten für die Überdachung werden mit 780.000 Euro beziffert. Drei Viertel der Kosten werden durch das Land getragen.