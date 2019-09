Stadt Tornesch muss künftig kräftig sparen

Tornesch. Untergangsstimmung im Tornescher Rathaus. Nachdem zwei Gewerbebetriebe plötzlich knapp drei Millionen Euro an Steuern zurückfordern und Bürgermeisterin Sabine Kählert deshalb eine sofortige Haushaltssperre erlassen hat, droht der 14.000 Einwohner zählenden Stadt der finanzpolitische Offenbarungseid. Mit Ach und Krach hat der Finanzausschuss am Dienstagabend den Nachtragshaushalt mit einem Defizit von fünf Millionen Euro für das laufende Jahr mit den Stimmen von SPD und FDP beschlossen.

Die Grünen fordern ein „grundsätzliches Umsteuern“ der Tornescher Finanzpolitik, wie ihr Fraktionsmitglied Jens Niederhausen sagte. „Wir haben eine historische Situation in Tornesch im negativen Sinne“, ergänzte Grünen-Ratsmitglied Lars Janzen. Vor allem die Millionen-Investitionen in das Tornescher See-Projekt müssten auf den Prüfstein, forderten die Grünen. Niederhausen malte ein düsteres Schreckensbild an die Wand, dass sich Tornesch bei 58 Millionen Euro Schulden und einem strukturellen Defizit von sechs Millionen Euro auf Jahre nicht erholen werde.

„Wir sind alle erschüttert, dass wir innerhalb von drei Jahren die Hälfte unserer Gewerbesteuereinnahmen verloren haben“, sagte die Ausschussvorsitzende Sabine Werner (FDP). Sie warnte die Kollegen, den Nachtrag des Haushalts trotz der enormen Deckungslücke nicht zu verabschieden, „sonst machen wir unsere Vereine kaputt, die auf die Sportförderung angewiesen sind“.

Und so ergab sich die ungewöhnliche Haushaltskoalition aus SPD und FDP. Die Grünen, die den Haushalt 2019 ursprünglich mit der SPD verabschiedet hatten, enthielten sich ebenso wie die CDU. Zugleich wurde der CDU-Antrag angenommen, der die Stadtverwaltung auffordert, Vorschläge zu unterbreiten, wie sich beim Reinigungsdienst, bei Bauhof, Informationstechnologie und interkommunaler Zusammenarbeit Geld einsparen ließe.

Gibt es auch für pensionierte oder erkrankte Mitarbeiter keinen Ersatz mehr?

Verzichten muss die Verwaltung wohl auf einen Umbau des Foyers mit neuem Tresen im Empfangsbereich des Rathauses. Der Finanzausschuss strich dafür die 55.000 Euro Kosten. Zum Leidwesen von Bürgermeisterin Sabine Kählert, die mit dieser ohnehin schon „abgespeckten“ Variante eine „bürgerfreundlichere und schnellere Abfertigung“ für die einfacheren Behördenangelegenheiten schaffen wollte. Auch ihren Personalausgaben werden wohl engere Grenzen gesetzt. So präsentierte die CDU ihren Vorschlag, den formal Hauptausschuss und Ratsversammlung beschließen müssen, der einen Stopp für Neueinstellungen und Nachbesetzungen frei werdender Stellen zum Inhalt hat und auch bei längeren Ausfällen kranker Mitarbeiter keinen Ausgleich erlaubt.

Zudem fordern die Grünen, dass sich Bürgermeisterin Kählert auf die Tornescher Angelegenheiten konzentrieren und „alle Nebentätigkeiten“ niederlegen solle. Insbesondere den Aufsichtsratsvorsitz bei der Wohnungsbaugenossenschaft Adlershorst, die 355 ihrer 5326 Wohnungen in Tornesch unterhält. Dazu erklärt Kählert auf Abendblatt-Nachfrage, dass sie diesen Aufsichtsratsvorsitz seit zehn Jahren innehabe, der sechs bis acht Sitzungen im Jahr an Arbeitsaufwand bedeute. Eine Beeinträchtigung ihrer Arbeit oder eine Interessenskollision mit ihrer Aufgabe als Verwaltungschefin sehe sie nicht.