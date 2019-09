Das „Wake Up Pi“-Festival lässt Pinneberg beben

Das beliebte kostenlose Festival ist am Sonnabend auf der Drosteiwiese in Pinneberg – erstmals ohne Joachim Ratelbeck. Das Programm.

Pinneberg. Ein Höhepunkt in der Pinneberger Jugendkulturszene steht an: das „Wake-Up-Pi“-Festival. Dort werden insbesondere junge, lokale Musiker wieder im Mittelpunkt stehen. Mit dem Pop-Rock-Festival werden junge Talente gefördert, sie bekommen Gehör, und das Ganze ist eingebettet in Auftritte bereits bekannter Bands. In diesem Jahr sind die Headliner die bundesweit bekannte Gruppe Le Fly, die zum großen Finale auf der Bühne stehen wird – wie schon vor vier Jahren.