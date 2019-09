XXL-Gastrasse in der Marsch: Gegner formieren sich

Hetlingen/Berlin. Constantin Zerger steht auf dem Elbdeich unweit der Hetlinger Schanze und lässt seinen Blick über den Fluss und die Haseldorfer Marsch schweifen. Wenige Meter entfernt hat die Gasunie Deutschland zwischen 2013 und 2016 aufwendig einen Elbdüker modernisiert. Durch diesen Teil des transnationalen Gasnetzes wird Gas von Norden nach Süden transportiert. Und ein bisschen weiter nördlich plant die Gasunie den Anschluss einer neuen Trasse, über die Gas von einem noch zu bauenden Terminal in Brunsbüttel europaweit verteilt werden soll.

Diese Projekte will Zerger verhindern. „In diesen Zeiten, in denen wir viel über Klimaschutz, die Zurückdrängung fossiler Energieträger und die verstärkte Nutzung von regenerativer Energie reden, ist dieses Projekt ökologisch völlig unsinnig“, sagt der Politologe, der bei der Deutschen Umwelthilfe (DUH) den Bereich Energie und Klimaschutz leitet. Auf Jahrzehnte werde damit die Nutzung einer mit Klimaschutzzielen unvereinbaren Technologie festgeschrieben.

Gasunie wird von Staat und Bürgern subventionieren

Besonders regt sich Zerger über die finanziellen Zuwendungen für das Vorhaben auf, die staatlicherseits beschlossen worden sind. So wurde es im Juni innerhalb weniger Tagen durch eine im Bundesrat durchgedrückte Gesetzesänderung möglich, dass die Gasunie die XXL-Gastrasse nicht mehr selbst bezahlen muss, sondern der Kunde über die Netzentgelte zur Kasse gebetet wird. Und für das 450-Millionen-Euro-Projekt in Brunsbüttel sollen Subventionen von jeweils 50 Millionen Euro aus Berlin und Kiel fließen. „Aber für die Klimawende wird von der Bundesregierung herzlich wenig getan“, moniert der DUH-Aktivist.

Der Schlüssel in der Auseinandersetzung um das Projekt liegt für Zerger im Bau des Terminals in Brunsbüttel, über den das Flüssiggas (liquefied natural gas, LNG) importiert werden soll. „Das Projekt ist nicht genehmigungsfähig“, kritisiert er das Vorhaben von German LNG Terminal, einem Konsortium von Firmen mit der Gasunie an der Spitze. Denn in unmittelbarer Nähe befinden sich eine Sonderabfallverbrennungsanlage, das stillgelegte Atomkraftwerk, ein Zwischenlager für hoch radioaktive Abfälle, ein im Bau befindliches Lager für schwach- und mittelradioaktive Abfälle, ein Chemiepark sowie Wohnbebauung. Nach dem Störfallrecht ist in diesem hochsensiblen Umfeld der Bau einer weiteren Anlage nicht möglich, von der Gefahren ausgehen können. Was passiert etwa, wenn ein mit Flüssiggas beladener Tanker in eine Kaimauer kracht?

Einen Teilerfolg konnte die Umwelthilfe bereits erringen. Nach einem im Rahmen des Beteiligungsverfahrens von ihr eingereichten Rechtsgutachtens legte die Genehmigungsbehörde den Planern auf, in 80 Punkten nachzubessern. „Das sind ordentliche Hausaufgaben, die Zeit in Anspruch nehmen“, sagt er. Die Verzögerung kommt zur Unzeit, denn German LNG wollte noch 2019 die endgültige Investitionsentscheidung treffen. Sollte die schleswig-holsteinische Genehmigungsbehörde den überarbeiteten Plänen trotz der massiven Vorbehalte ihren Segen geben, will die DUH die Entscheidung von einem Gericht überprüfen lassen. Und wenn der Terminal verhindert wird, muss auch die Gastrasse nach Hetlingen nicht gebaut werden.

Zusammen mit Andy Gheorghiu von food & water europe war Zerger in die Haseldorfer Marsch gekommen. „Unser Protest macht nur Sinn, wenn wir eine Zusammenarbeit mit lokalen Akteuren finden“, sagt Gheorghiu. Mit dem Besuch in Hetlingen haben beide erstmals persönlichen Kontakt in den Kreis Pinneberg aufgenommen.

Türöffner für Import von Frackinggas aus den USA

„Es ist doch Wahnsinn, was hier passiert. Da wird Weltpolitik auf dem Rücken der Menschen in der Haseldorfer Marsch betrieben“, sagt Ralf Hübner, Vorsitzender der Arge Umweltschutz Haseldorfer Marsch. Donald Trump habe sich vorgenommen, das amerikanische Frackinggas in den Markt zu drücken. Ihm werde bereitwillig der Weg geebnet. „In Schleswig-Holstein ist Fracking verboten, weil das Gas unter hohen Umweltbelastungen gefördert wird, aber wir holen uns Frackinggas aus den USA ins Land“, wundert sich der Hetlinger.

Besondere Sorge bereiten der Arge die Bauarbeiten in der Marsch. „Die Be- und Entwässerung ist ein sensibles System, das schon durch kleinste Störungen aus dem Gleichgewicht gebracht werden kann“, sagt Hübner. Deswegen haben sich die Umweltschützer bereits im ersten Schritt des Planungsverfahrens, der öffentlichen Beteiligung, mit einer Stellungnahme vehement gegen das Projekt ausgesprochen.

Laut Zerger realisieren die Menschen in der Unterelberegion mittlerweile, was mit den Gasprojekten auf sie zukommt. In Brunsbüttel gibt es bereits eine Bürgerinitiative, die sich gegen den Bau des LNG-Terminals wendet. Von Hetlingen aus fuhren Zerger und Gheorghiu zum Treffen mit den dortigen Aktivisten und anschließend nach Stade, wo bei Dow Deutschland ebenfalls ein LNG-Terminal geplant wird. Auch dort formiert sich Widerstand.